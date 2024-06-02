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Giriş Tarihi: 2.6.2024 14:30 Son Güncelleme: 2.6.2024 14:31

Toni Kroos, Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi kupasıyla veda etti

Toni Kroos, Real Madrid’e Şampiyonlar Ligi kupasıyla veda etti

Alman yıldız Toni Kroos, Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla veda etti. Toni Kroos, EURO 2024 sonrası futbolu bırakacak.

Real Madrid'de Toni Kroos ve Borussia Dortmund'da Marco Reus, takımlarıyla son maçlarına Şampiyonlar Ligi finalinde çıktı. Müsabakayı 2-0 kazanan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi kupasını 15. kez müzesine götürürken, Toni Kroos başkent ekibine şampiyonlukla veda etti. Toni Kroos daha önce yaptığı açıklamada EURO 2024 sonrası futbolu bırakacağını açıklamıştı. Alman futbolcu kariyerinin 6. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etti. (5 Real Madrid, 1 Bayern Münih)

"BELİRLEYİCİ OLAN İLK YARIDA GOL YEMEMEMİZDİ"
Müsabaka sonrası açıklamalar yapan Toni Kroos, "Belirleyici olan ilk yarıda gol yemememizdi. İlk yarı bizim için iyi değildi. Sonra oyuna dahil olduk ve golü attık" ifadelerini kullandı.

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Toni Kroos, Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi kupasıyla veda etti
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