Beşiktaş’ta 7 oyuncu ile yollar ayrılıyor!

Trendyol Süper Lig'de sezonu Türkiye Kupası ile tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde eleme oynayacak olan Beşiktaş'ta hareketlilik yaşanıyor. Sözleşmeli 17 yabancı oyuncusu bulunan siyah-beyazlı takımda bu sayının 12'ye indirilmesi gerekiyor.

7 OYUNCUYLA YOLLAR AYRILIYOR

Beşiktaş yönetimi, yeni sezon için kadro planlamasını yapmaya başladı. Siyah-beyazlı takımda Rosier, Onana, Montero, Hasic, Amartey, Rebic ve Aboubakar'la yolları ayırmanın planlarını yapıyor.

Milliyet'in haberine göre, Beşiktaş'ta Svensson, Colley, Masuaku, Al Musrati, Muçi, Muleka, Rashica, Chamberlain, Gedson ve Amir gibi tecrübeli isimler büyük olasılıkla takımda kalacak. Yerli statüsünde forma giyen Bakhtiyor da takımda kalacak.