SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Miha Zajc takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Gelecek sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen, teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'de iç transferde hareketli bir dönem yaşanacak. Sarı-Lacivertli takımda yeni sezon öncesi Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda yapılacak takviyelerin yanı sıra Portekizli hocanın kadroda düşünmediği isimlerle de yollar ayrılacak.

Bu doğrultuda ilk ayrılık Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc ile yaşanacak. 29 yaşındaki Slovenyalı futbolcu gelecek sezon sarı lacivertli takımın kadrosunda yer almayacak. Zajc, takım arkadaşlarıyla vedalaştı ve takımdan ayrılacağını söyledi. 28 yaşındaki merkez orta saha bu sezon ise Fenerbahçe'de 21 karşılaşmada oynadı ve 2 gol pası verdi. Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonunun devre arasında Empoli'den 3,5 milyon euro karşılığında kardrosuna kattığı Sloven futbolcunun sarı lacivertli kulüple 2026 Haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyordu. (Ajansspor)