Son dakika haberi: İlkay Gündoğan’a ırkçılık skandalı!

EURO 2024'e hazırlanan Almanya Milli Takımı'nın Türk asıllı kaptanı İlkay Gündoğan'a ırkçılık yapıldı. Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu'nda yayınlanan Sport İnside programı tarafından Almanya Milli Takımı ile ilgili yapılan ankete katılan her beş kişiden birinin, daha fazla "Beyaz oyuncu" görmek istediğini belirtmesi ve katılımcıların yüzde 17'sinin de İlkay'ın, Türkiye kökenli olmasının üzücü olduğunu ifade etmesi, başta teknik direktör Julian Nagelsmann olmak üzere diğer futbolcuların tepkisini çekti. Nagelsmann ile Kimmich, durumun "Şok edici" olduğunu vurguladı.