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Giriş Tarihi: 3.6.2024 08:34 Son Güncelleme: 3.6.2024 08:34

Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına'dan transfer hamlesi! Stopere Cedric Kipre...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına’dan transfer hamlesi! Stopere Cedric Kipre...

Son dakika Trabzonspor haberi: Bordo-mavililer, İngiltere Championship ekibi West Bromwich Albion ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki futbolcuyla masaya oturdu. 1.93 boyundaki oyuncu, gelmek için istekli...

Yeni sezon için en az iki stoper takviyesi yapmayı planlayan Trabzonspor, Savic'in yanı sıra Cedric Kipre'yi de gündemine aldı. İngiltere Championship ekibi West Bromwich Albion ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki savunmacı şu an boşta. 1.93 boyundaki Fildişi Sahilli futbolcunun Fransız vatandaşlığı da bulunuyor. Karadeniz devinin kurmayları, bu sezon 48 maça çıkan ve 3 gol atıp 1 de asist yapan Kipre ile görüşmelere başladı. Piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Kipre ile görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi.

MACARİSTAN'DA 2 HAZIRLIK MAÇI

Trabzonspor, 1-14 Temmuz tarihleri arasında Macaristan'da gerçekleştireceği hazırlık kampında 2 hazırlık müsabakası oynayacak. Bordo-mavili takımın karşılaşacağı rakipler ise önümüzdeki günlerde duyurulacak

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Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına'dan transfer hamlesi! Stopere Cedric Kipre...
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