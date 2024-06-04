Jose Mourinho için çarpıcı yorum: "Her zaman iddialı adamdır"

3- Aziz Yıldırım seçimi kazanırsa Mourinho, "Ben Ali Koç ve Mario Branco'nun projesine inandım" sözüyle bir anlamda Yıldırım'a kapıları kapattı.

"HER ZAMAN İDDİALI ADAMDIR"

4- Mourinho her zaman iddialı adamdır ama dün büyük vaatler vermek yerine ayakları yere sağlam basan açıklamalar yaptı. Bir anlamda geçmişte yaptıklarımın referansı burada kazanmak için yeter ama çok çalışmalıyız demeye getirdi.

5- Dün İtalyan medyasında da çıkan Dybala ve öncesindeki Lukaku haberlerine, eski takımım Roma'dan kimseyle ilgilenmiyorum sözüyle son noktayı koydu.

6- Roma'da bulduğu büyük taraftar kitlesi ve tutkunun bir benzerini bulacağı garanti olan F.Bahçe'yi seçmesi, kararında futbol tutkusunun ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi.

7- Kariyerimin en uzun basın toplantısı ve sorular çok uzun sözleri ile spor medyasına da uyarısını yaptı. Onun olduğu ortamda gazetecilik yapmak yetenek ister.