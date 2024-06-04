Jose Mourinho için çarpıcı yorum: "Her zaman iddialı adamdır"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Mario Branco'nun kendisine sunduğu projeden etkilendiğini belirterek, "Takım yapılanması için adım adım ilerleyeceğiz. Fenerbahçe'nin rüyalarını gerçekleştirmek için çok güçlü takım kuracağız. Fenerbahçe taraftarı için her şeyimi vereceğim" dedi.
SABAH Spor'un iki usta ismi Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk, Jose Mourinho hakkındaki görüşlerini kaleme aldı.
GÜRCAN BİLGİÇ: 'İŞİMİZ ÇÖZÜM ÜRETMEK' DİYEREK FARKINI GÖSTERDİ
Aslında en anlamlı cümleyi Ali Koç söyledi; "İddiamızla örtüşen bir teknik adamla beraberiz." Jose Mourinho aslında tüm soruları cevapladı ama altına farklı yorumlar bırakılabilecek cümleler de kurdu. Şu bir gerçek, en çok kullandığı kelime "Hırs" oldu. "Tatil sevmem, imkân olsa yarın antrenmana çıkıp hafta sonu maç oynamak isterdim" demesi Fenerbahçe'deki hedefine ne kadar konsantre olduğunu da gösteriyor. Çünkü Mourinho ismi ilk gündeme geldiğinde hepimiz maliyetini konuştuk, kazanacağı yüksek ücretten bahsettik ve buraya yüzde yüz konsantre gelmeyeceğini de düşünenler oldu.
Öncelikle taraftarı tatmin etti, "Onların hayalleri için buradayım. Biz sabırlı olacağız ama onlar çılgın olmalı. Büyük bir takımı büyük yapan, oyuncuları zorlayan da budur" demesi zaman istemediği anlamına geliyor. "Bizim işimiz çözüm bulmak" sözleri, bahane üretmeyeceği anlamına geliyor. İsmail Kartal'a teşekkür etmesi ise mesleğine duyduğu saygıyı gösteriyor. Transferler ile yaptığı açıklamada yeni sezondaki takım kurgusunu ve kalitesini kafasında oluşturduğunu gösterir.
BÜLENT TİMURLENK: BU TRANSFERİ SPORTİF DİREKTÖR BRANCO'NUN PROJELERİ BİTİRMİŞ
1- Ocak ayında, Fenerbahçe şampiyon da olsa Avrupa'da final de oynasa Ali Koç gelecek sezon İsmail Kartal ile çalışmaz demiştim. Dün Mario Branco "İlk ben görüştüm" derken bu görüşmenin en az 2 ay önce gerçekleştiği Portekiz medyasında da yer almıştı. Dolayısıyla Jose Mourinho gibi bir adam ı 24 saatte ikna edemeyeceğinize göre Koç, Yıldırım'dan erken çıkmış yola…
2- Mourinho, vatandaşı Mario Branco'nun kendisine sunduğu dosyadan ve projeden etkilendiğinin altını çizdi. Portekizli sportif direktörün bu seviyedeki bir teknik direktörün Fenerbahçe'ye gelmesindeki payı büyük…
3- Aziz Yıldırım seçimi kazanırsa Mourinho, "Ben Ali Koç ve Mario Branco'nun projesine inandım" sözüyle bir anlamda Yıldırım'a kapıları kapattı.
"HER ZAMAN İDDİALI ADAMDIR"
4- Mourinho her zaman iddialı adamdır ama dün büyük vaatler vermek yerine ayakları yere sağlam basan açıklamalar yaptı. Bir anlamda geçmişte yaptıklarımın referansı burada kazanmak için yeter ama çok çalışmalıyız demeye getirdi.
5- Dün İtalyan medyasında da çıkan Dybala ve öncesindeki Lukaku haberlerine, eski takımım Roma'dan kimseyle ilgilenmiyorum sözüyle son noktayı koydu.
6- Roma'da bulduğu büyük taraftar kitlesi ve tutkunun bir benzerini bulacağı garanti olan F.Bahçe'yi seçmesi, kararında futbol tutkusunun ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi.
7- Kariyerimin en uzun basın toplantısı ve sorular çok uzun sözleri ile spor medyasına da uyarısını yaptı. Onun olduğu ortamda gazetecilik yapmak yetenek ister.