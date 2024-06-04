SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Zajc’tan ayrılık iddialarına yanıt

Fenerbahçe'de takım arkadaşlarıyla vedalaşıp kulüpten ayrıldığı iddia edilen Miha Zajc, bu iddialara cevap verdi. Sloven oyuncu, ayrılık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Zajc yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'den ayrıldığıma ve takım arkadaşlarımla vedalaştığıma dair çıkan haberler doğru değil. Çıkan haberlerden sonra kulüple de görüştüm. Kendilerinin böyle bir isteği olmadı. Şu an EURO 2024'e odaklandım. Fenerbahçe ile kontratım 2026 yılına dek devam ediyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'de Miha Zajc'ın gelecek sezon sarı lacivertli takımın kadrosunda yer almayacağı, takım arkadaşlarıyla vedalaştı ve takımdan ayrılmaya hazırlandığı belirtilmişti. Kariyerinde; NK Olimpija, NK Bravo, NK Celje, Empoli, Genoa ve Fenerbahçe takımlarında forma giyen Miha Zajc, Sarı-Lacivertliler'de 123 maçta forma giydi ve 20 gol ve 7 asist kaydetti. 28 yaşındaki merkez orta saha bu sezon ise Fenerbahçe'de 21 karşılaşmada oynadı ve 2 gol pası verdi. (Milliyet)

