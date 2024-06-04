Trabzonspor’dan Stefan Savic hamlesi!

Sezonu 3. sırada tamamlayan ve Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Trabzonspor, stoper takviyesi için gaza bastı. Yönetim, Atletico Madrid'den ayrılması beklenen Karadağlı Stefan Savic'i gündemine aldı. 33 yaşındaki oyuncunun peşinde F.Bahçe ve Beşiktaş'ın da olduğu biliniyor.

İspanyol Mundo Deportivo gazetesi de Savic ile görüşmelerin olduğunu yazdı. Ayrıca boşta olan Cedric Kipre ile de temaslar sürüyor. Başarılı futbolcunun kendisiyle ilgilenen diğer kulüplerle de görüştükten sonra yanıt vereceği ifade edildi.

