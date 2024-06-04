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Giriş Tarihi: 4.6.2024 07:15

Trabzonspor'dan Stefan Savic hamlesi!

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’dan Stefan Savic hamlesi!

Trendyol Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Trabzonspor'da hareketlilik yaşanıyor. Savunmaya takviye yapmak isteyen yönetim, listedeki 2 oyuncuyla görüşmelere başladı.

Sezonu 3. sırada tamamlayan ve Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Trabzonspor, stoper takviyesi için gaza bastı. Yönetim, Atletico Madrid'den ayrılması beklenen Karadağlı Stefan Savic'i gündemine aldı. 33 yaşındaki oyuncunun peşinde F.Bahçe ve Beşiktaş'ın da olduğu biliniyor.

İspanyol Mundo Deportivo gazetesi de Savic ile görüşmelerin olduğunu yazdı. Ayrıca boşta olan Cedric Kipre ile de temaslar sürüyor. Başarılı futbolcunun kendisiyle ilgilenen diğer kulüplerle de görüştükten sonra yanıt vereceği ifade edildi.

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Trabzonspor'dan Stefan Savic hamlesi!
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