SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş’tan Pellistri sürprizi

Yeni sezonda iddialı bir kadro kuracak Beşiktaş, geçtiğimiz sezon en çok aksayan bölgesi olarak dikkat çeken kanatlar için kolları sıvadı. Siyah-Beyazlılar'da oyuncu izleme ekibinin yönetime sunduğu raporda liste başında Facundo Pellistri bulunuyor.

Yönetimin, bonservisi Manchester United'daki Uruguaylı sağ açık için nabız yokladığı ve transfer şartlarını sorduğu öğrenildi. Transfer bütçesinin uygunluğuna göre 22 yaşındaki genç futbolcu için şartların zorlanacağı bildirildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Granada'ya kiralanan Facundo Pellistri çıktığı 15 resmi maçta 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. (Fotomaç)