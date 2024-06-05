SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’dan Chelseali Lesley Ugochukwu’ya kanca

Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından transfer için düğmeye basan Fenerbahçe'de büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Başkan Ali Koç ve sportif direktör Mario Branco önceki gün Portekli teknik adam ile yeni sezonun planlamasını masaya yatırmıştı. Fenerbahçe, Chelsea formasını giyen Lesley Ugochukwu'nun transferi için girişimlere başladı.

Jose Mourinho'nun orta alana mücadelesi ve fizik kalitesi ile ön plana çıkan bir istediği, Fransız futbolcunun transferine onay verdiği ifade edildi. Sarı-Lacivertli yönetimin 20 yaşındaki Ugochukwu'yu kiralamayı hedeflediği de belirtildi. Chelsea'nin geçtiğimiz sezon başında 27 milyon Euro karşılığında Rennes'ten transfer ettiği genç futbolcu fazla forma şansı bulamadı.

Premier Lig'de 12 maçta 297 dakika görev yapabilen Ugochukwu, Fransa U21 Milli Takımı'nın formasını giyiyor. Chelsea yönetiminin gelişimini sürdürmesi için yıldız futbolcuyu kiralama fikrine sıcak baktığı, Mourinho faktörüyle Fenerbahçe'nin bu konuda şanslı olduğu gelen bilgiler arasında. (Takvim)