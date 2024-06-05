Son dakika Fenerbahçe haberi: Transferde ters köşe! Mourinho’nun oğlunun arkadaşı geliyor...

Trendyol Süper Lig'de sezonu tek mağlubiyet ve 99 puanla kapatmasına rağmen 2. sırada tamamlayarak şampiyonluk hasretine son veremeyen Fenerbahçe, büyük ses getiren bir hamleye imza attı.



İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi. Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda gerçekleştirdiği imza töreniyle 61 yaşındaki çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.



Tecrübeli teknik adam, pazartesi günü Ülker Stadı'nda yer alan 1907 Tribünü'nde basın toplantısı düzenledi. Mourinho, Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Mario Branco'nun da yer aldığı toplantıda transferle ilgili de konuştu.



"LUKAKU VE DYBALA'YI İSTEMİYORUM"



Portekizli çalıştırıcı Romelu Lukaku ve Paulo Dybala iddialarıyla ilgili "Takımdan ayrılacak ve takıma katılacak oyuncularla ilgili her zaman dürüst olmanız gerekir.

Başkanımız her zaman dürüst bir yaklaşım sergiledi. Bizim de böyle olmamız gerekiyor. Bir transfer bittikten sonra öğrenmelisiniz. Buranın kültürü biraz farklı ama bu tip işlerin gizli yapılması gerekiyor.



Ben Lukaku ve Dybala'yı istemiyorum. Biz işimizi saygı duyarak yapacağız. Teknik ekibime gelecek olursak, önemli olan patron benim. Bu kişiler benim ve kulüp için çalışacak. Ben yüksek seviyede insanlarla çalışırım. O isimleri de öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.



"ARDA GÜLER GELMEK İSTERSE NEDEN OLMASIN"



Real Madrid'te forma giyen Arda Güler'in Fenerbahçe'ye gelmek istemesi halinde onunla çalışmak istediğini söyleyen Jose Mourinho, "Kendisi gelmek isterse neden olmasın. Dürüst olmam gerekirse Real Madrid gibi bir kulüpte oynadığınızda geri gelme niyetiniz olmaz.



Kulübü gerçekten seviyorsa, kiralama bedeli ödemeyeceksek ve maaşının yüzde 75'ini Real Madrid karşılayacaksa neden olmasın" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesiyle birlikte transfer çalışmalarına yoğunluk verilirken, sarı-lacivertlilerle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.



MATT O'RILEY YENİDEN GÜNDEMDE



İngiliz basını, Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde de gündemine aldığı ve kariyerini Celtic'te sürdüren orta saha oyuncusu Matt O'Riley'i gündemine aldığını yazdı.

MOURINHO'NUN OĞLUYLA FULHAM'DA OYNADILAR



The Sun'da yer alan haberde, Danimarkalı futbolcunun, Jose Mourinho'nun oğlu Jose Mourinho Jr. ile Fulham'dan takım arkadaşı olduğu ve Mourinho'nun oğlunun maçlarını izlerken O'Riley'den etkilenmiş olabileceği vurgulandı.

GALATASARAY VE 3 TAKIM DAHA İSTİYOR



Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray, Inter, Atletico Madrid ve Tottenham'ın da yıldız futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'yu takımın başına getirmesiyle birlikte 23 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli takıma transfer olabileceği aktarıldı.



Matt O'Riley bu sezon Celtic formasıyla 49 maça çıktı. Danimarkalı yıldız, 19 gol ve 18 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.



O'Riley'in İskoç ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 1.89 boyundaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro. (Fotomaç)

