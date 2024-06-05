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Giriş Tarihi: 5.6.2024 11:14

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom'un Emin Bayram planı

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom’un Emin Bayram planı

Galatasaray, yaz transfer döneminde stoperlerden birinin satılması durumunda Emin Bayram'ı gelecek sezon stoper rotasyonunda daha fazla kullanmayı planlıyor.

Galatasaray'da takımın önemli isimlerine ilgi devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'da özellikle stoperler Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Victor Nelsson'a yoğun ilgi var. Abdülkerim'e Suudi Arabistan'dan, Sanchez'e Napoli'den, Nelsson'a ise Sevilla ve bazı İngiliz ekiplerinden ilgi bulunuyor.

Galatasaray, üç stoperinden birinin satılması durumunda takıma geri dönen Emin Bayram'ı gelecek sezon stoper rotasyonunda daha fazla kullanacak. Geçen sezonu Westerlo'da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki Emin Bayram, Belçika temsilcisinde 24 maçta sahaya çıktı ve 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. (Sporx)

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom'un Emin Bayram planı
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