Son dakika haberi: Milli Takım için flaş sözler! "Montella beni şaşırttı"

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 öncesi İtalya ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçında rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen ve Gürcan Bilgiç, zorlu maçı değerlendiren yazılar kaleme aldı.

GÜRCAN BİLGİÇ: HAKAN TAKIMI MÜKEMMEL YÖNETTİ

İtalya'ya karşı oynuyorduk, bileğimizin ne kadar kuvvetli olduğunu görme fırsatını bulmuştuk. Sel geçip, maç bittiğinde bize kalan kum; "En az onlar kadar iyiyiz" duygusudur. Takım yapılanmasında eksikler var. Arda ile Salih takımdalar ama kulübede isimleri yok. Ferdi ve İsmail Yüksek de bekliyor. Bu şampiyonada en çok ön tarafa güveniyorum. Kenan, Barış sahadalar ama Arda, İrfan Can veya Kerem yoklar sahada. O zaman gözümüz mücadele düzeyinde olacak.



Hakan Çalhanoğlu mükemmel yönetti takımı. Orta sahada neredeyse hiç pencere açmadık. İtalyanlar topu isteyen değil, bir an önce rakip kaleye gitmek isteyen bir takım. Öyle çabuk ve doğru yerleştik ki sahaya, hadi gel de pozisyon bul bakalım. Avusturya denemesinden geliyoruz son olarak. Fena yenmişlerdi bizi. Bu maçı kaybetmemek, sinerjiyi korumak adına da önemliydi. Çocuklar bunun farkında ve dikkatinde oynadılar.

"Çok önemli" dediğimiz oyuncuların olmadığı Türkiye takımı karşısında, sürekli "ot yolan" İtalyanlar oldu. Yani; bu maçın dersi Spalletti için önemli. Yeterli-yetersiz hesabını o yapsın, bizimkiler dimdik ayaktalar. Nasıl oynadıklarını boş verin. Zor sezonlar geçirdi hepsi. Yorgun geldiler, bazıları moralsiz. Vincenzo Montella'nın onları milli formaya odaklaması gerekiyordu. Gözler yalan söylemez, Bizim Çocuklar formanın ruhundalar. Sonrasında kaliteyi ekleyeceğiz. Sırasını bekleyen fırtınalarımız var. İnşallah geliyoruz…

LEVENT TÜZEMEN: SAMAN ALEVİ GİBİ ATAKLARLA YETİNDİK

Puan maçı değil, final maçı hiç değil... İtalyanların bu kadar sert oynamasına çok şaşırdım. Kaybettikleri her top sonrası ya da rakibi engelleme durumunda yapılan kasıtlı "İtalyan usulü fauller" bize pahalıya patladı. Ozan Kabak sahadan sedyeyle çıktı. Başta Barış Alper olmak üzere çok oyuncumuz sert darbeler aldı. İtalyan hocamız Montella'nın İtalya'nın sertliğine tepki koymaması da beni şaşırttı.



Montella'nın kadro konusunda hâlâ arayış içinde olması, "Diğer oyuncuları da göreyim" anlayışı yüzünden uyumlu bir Milli Takım izleyemedik. Sahadaki 11 birbiriyle oynama alışkanlığı olan oyuncu grubu anlayışını maalesef gösteremedi. Dağınıktılar. Doğaçlama bir anlayış vardı. Milliler, takım oyunundan çok bireysel becerilerini ön plana çıkardı. Kanatları Kenan ve Oğuz ile yeterince etkili kullanamadık ve hücumda etkisiz kaldık. Avusturya maçında savunmada oynayan Kaan Ayhan'ı bu kez orta alanda gördük. Kaan için doğru bir yer çünkü iyi oynadı.

İtalya'ya karşı üstünlük kuramadık ve saman alevi gibi ataklarla yetindik. Son Avrupa Şampiyonu görüntüsünden çok uzak olan İtalya'nın baskın olduğu anlarda iyi savunma yapmaya özen gösterdik. Millilerin rakip sahada çoğaldığı anlarda özellikle duran toplarda İtalya kalesini gol için sıkıştırdkı . Savunma için çok önemli iki oyuncumuz Çağlar'dan sonra Ozan Kabak'ı da sakatlığa kurban verdik. Montella savunma kurgusunu acilen oluşturmalı. Çünkü turnuva için savunmanın göbeğine Abdülkerim-Merih-Samet üçlüsü yeterli olmaz. Ayrıca Montella, son hazırlık maçında Milli Takım'ı sahaya ideal oyun planıyla ve ideal isimlerle sürmeli.