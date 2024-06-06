Konyaspor, Ahmet Oğuz ve Cicaldau’ya veda etti

Konyaspor, sağ bek oyuncusu Ahmet Oğuz ve orta saha oyuncusu Cicaldau ile yollarını ayırdığını duyurdu.

AHMET OĞUZ İÇİN AÇIKLAMA

Konyaspor'a 2022-2023 sezonunda transfer olan 31 yaşındaki sağ bek Ahmet Oğuz'un bu sezon sözleşmesi sona erdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ahmet Oğuz'un sözleşmesi sona ermiştir. Kulübümüze iki sezon hizmet eden Ahmet'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Ahmet Oğuz, yeşil-beyazlı forma ile 2 sezonda çıktığı 66 maçta rakip fileleri 1 kez havalandırırken 4 gole katkı sağladı.

CICALDAU İÇİN YAPILAN AÇIKLAMA

Konyaspor'a 2023-2024 sezonunda transfer olan 26 yaşındaki Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau'nun, yeşil-beyazlılarla olan sezon sözleşmesi sona erdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze, Süper Lig 2023-24 sezonu öncesi geçici transfer olan ve yeşil-beyaz formamızı terleten Alexandru Cicaldau'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

