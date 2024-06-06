Son dakika haberi: Vincenzo Montella’nın planları altüst!

A Milli Takım'da Avrupa Şampiyonası öncesinde peş peşe gelen sakatlıklar moralleri bozdu. Ay-Yıldızlılar, Almanya'daki turnuva öncesinde üç önemli oyuncusunu kaybederken teknik direktör Vincenzo Montella'nın da planları altüst oldu. Montella, aday kadroya davet ettiği stoperler arasında planlarında en önemli yeri tutan 3 isimden 2'sini kaybetti.



ENES ÜNAL DA KAYIPLAR ARASINDA



Millilere kamp başlar başlamaz ilk kötü haber takımın en deneyimli isimlerinden olan Çağlar Söyüncü'den gelmişti. 28 yaşındaki stoper, uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Çağlar'ın ardından ise bir diğer can sıkıcı sakatlığı Enes Ünal yaşadı. Milli forvetin, antrenman sırasında aldığı darbe sonrası sol ayak başparmağında kırık meydana geldi ve zorunlu olarak kadrodan çıkarıldı.









SAĞDA KİMİN GÖREV YAPACAĞI BELİRSİZ



Teknik heyet, Avrupa Şampiyonası'nda özellikle Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak üçlüsüyle stoper rotasyonunu gerçekleştirmeyi düşünüyordu. Abdülkerim'i sol stoperde kullanmayı planlayan ve yanında Çağlar'ı düşünen Montella, Ozan'ı ise alternatif olarak görüyordu. Ancak sakatlıklar sonrası deneyimli hocanın elinde Merih Demiral, Kaan Ayhan ve Samet Akaydın seçenekleri kaldı. Bu üç ismin son performanslarına göre Abdülkerim'in partneri belli olacak.









OZAN KABAK 6 AY YOK



İtalya ile oynanan hazırlık maçında yaşadığı sakatlığın ardından sedyeyle oyundan çıkan Ozan Kabak, İtalya'da hastaneye götürüldü ve tetkikler yapıldı. 24 yaşındaki savunmacının, sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Kadrodan çıkarılan milli futbolcunun ameliyat olacağı ve en az 6 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.