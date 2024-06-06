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Giriş Tarihi: 6.6.2024 08:19

Son dakika Trabzonspor haberi: Muhammed Cham’ın yerine Kamory Doumbia!

Son dakika Trabzonspor haberi: Muhammed Cham’ın yerine Kamory Doumbia!

Son dakika haberi: Trabzonspor çok istediği Muhammed Cham transferinde henüz istediği sonucu alamadı. Bu nedenle oyuncunun alternatifleriyle temaslar hızlandı.

Trabzonspor çok istediği Muhammed Cham transferinde henüz istediği sonucu alamadı. Bu nedenle oyuncunun alternatifleriyle temaslar hızlandı. Africa Foot tarafından paylaşılan habere göre; bordo mavililer, bu sezon Brest'te kiralık olarak forma giyen Kamory Doumbia için Ligue 1 ekibi Reims'e 4.5 milyon Euro'luk teklif yaptı. Brest'in Şampiyonlar Ligi hayalini gerçekleştirmesinde önemli rol oynayan 21 yaşındaki Malili on numara, geride bıraktığımız sezon çıktığı 26 maçta 6 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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Son dakika Trabzonspor haberi: Muhammed Cham’ın yerine Kamory Doumbia!
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