Son dakika Trabzonspor haberi: Muhammed Cham’ın yerine Kamory Doumbia!

Trabzonspor çok istediği Muhammed Cham transferinde henüz istediği sonucu alamadı. Bu nedenle oyuncunun alternatifleriyle temaslar hızlandı. Africa Foot tarafından paylaşılan habere göre; bordo mavililer, bu sezon Brest'te kiralık olarak forma giyen Kamory Doumbia için Ligue 1 ekibi Reims'e 4.5 milyon Euro'luk teklif yaptı. Brest'in Şampiyonlar Ligi hayalini gerçekleştirmesinde önemli rol oynayan 21 yaşındaki Malili on numara, geride bıraktığımız sezon çıktığı 26 maçta 6 gol, 5 asistlik performans sergiledi.