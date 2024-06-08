Ampute Futbol Milli Takımı, "namağlup şampiyon" ünvanını korudu

2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası, 1-8 Haziran tarihlerinde Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlendi.

Üçüncüsü gerçekleştirilen organizasyonda 16 takım şampiyonluk için mücadele etti.

Ampute Futbol Milli Takımı, C Grubu'nda İsrail'i 6-0, Azerbaycan'ı 12-1, İrlanda'yı ise 5-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Grubunu lider bitiren milli takım, çeyrek finalde D Grubu ikincisi Almanya'yı rahat bir şekilde 11-0 yenerek adını son dört takım arasına yazdırdı.

Yarı finalde Polonya'yı 5-1'lik skorla geçen Türkiye, 2021'de olduğu gibi finalde İspanya ile karşılaştı. Sahadan 3-0 galip ayrılan Ampute Futbol Milli Takımı, üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu. Fransa'daki organizasyonda 42 gol atan milliler, sadece 2 gol yedi.

Fileleri 16 kez havalandırarak gol krallığına ulaşan Ömer Güleryüz, "en iyi oyuncu" ödülünü de kazandı.

Fransa'da oynadığı 6 maçı da kazanan Türkiye, Avrupa şampiyonalarında "namağlup" takım ünvanını da korudu.

Milli takım, daha önce düzenlenen iki Avrupa şampiyonasında çıktığı toplam 11 maçı da kazanmıştı.

Böylece Avrupa şampiyonalarında oynadığı 17 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan milliler, önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye, Avrupa şampiyonalarında çıktığı karşılaşmalarda 104 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.

MİLLİLER, "İLK KUPA"YI İSTANBUL'DA KALDIRDI

Ay-yıldızlılar, 2017 ve 2021 yıllarında yapılan Avrupa şampiyonalarında da kupayı müzesine götürdü.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası, ilk kez 2017 yılında İstanbul'un ev sahipliğinde Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından organize edildi.

Finale kadar rakiplerine gol şansı tanımayan milliler, şampiyonluk maçına Beşiktaş'ın stadında çıktı. Şampiyonanın finalinde İngiltere ile karşılaşan ay-yıldızlılar, rakibini 2-1 yenerek "ilk kupa"nın sahibi oldu.

Bu şampiyonlukla uzun süre adından söz ettiren milli takım, daha sonra başarılarına yenilerini ekledi.

Milliler, 2021 yılında Polonya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'na da favori olarak gitti.

Krakow kentindeki organizasyonda rakiplerini farklı mağlup eden Türkiye, final maçında İspanya ile karşı karşıya geldi.

Final maçında da zorlanmayan ve rakibine 6-0 üstünlük kuran Ampute Futbol Milli Takımı, şampiyonluk kupasıyla Türkiye'ye döndü.

DÜNYA KUPASI DA MÜZEDE

Avrupa'da zirveyi rakiplerine bırakmayan Ampute Futbol Milli Takımı, son Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı.

Kupada basamakları teker teker çıkan milliler, Antalya'da yapılan 2007 Dünya Kupası'nda üçüncülük elde etti ve organizasyon tarihinde ilk kez ilk 3 takım arasına girdi.

Daha sonra istikrarlı bir şekilde kupada dereceler elde eden Türkiye; 2010, 2012, 2014 yıllarında da dünya üçüncüsü oldu.

Meksika'da düzenlenen 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda adını finale yazdıran milliler, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyonluk maçına çıktı. Finalde Angola'ya penaltılar sonucu yenilen milli takım, çok yaklaştığı şampiyonluk kupasını kıl payı kaçırdı.

Türkiye, 2022'de bu kez ev sahibi olduğu organizasyonda finalde yine Angola ile karşılaştı. Rakibini 4-1 yenen ve Angola'dan 2018'in rövanşını alan Ampute Futbol Milli Takımı, ilk kez Dünya Kupası'nı kazandı.