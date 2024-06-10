Galatasaray, Rafa Silva’ya teklifi sundu, beklemeye geçti

Aslan, Benfica ile sözleşmesi biten Rafa Silva'ya yıllık 3.5 milyon Euro maaş ve 3 milyon Euro da imza parası içeren bir kontrat sunup beklemeye koyuldu.

İlk etapta Portekizli futbolcu, Suudi Arabistan'dan gelen yüksek ücretli teklifleri değerlendirmeye alacağının sinyallerini verirken sarı-kırmızılı yönetim ise son teklifin bu olduğunu iletti.

Geçen süreçte 31 yaşındaki oyuncu, kariyeri açısından G.Saray hamlesinin daha doğru olacağını yakın çevresi ve menajerine iletince Portekiz basınına göre rotayı da İstanbul'a çevirmeye çok yaklaştı.

10 numara bölgesinin yanı sıra kanatlarda da oynayabilen deneyimli isim, bu hafta son kararını verip G.Saray'ın teklifi için son sözünü söyleyecek.