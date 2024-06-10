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Giriş Tarihi: 10.6.2024 11:39

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rangers'tan Kartal'a: Tom Lawrence

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rangers’tan Kartal’a: Tom Lawrence

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un eski takımı Rangers'taki öğrencileri, transferde siyah beyazlı takımla anılmaya devam ediyor. James Tavernier'in ardından İskoç takımından bir isim için daha Beşiktaş iddiası ortaya atıldı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'un getirilmesinin ardından, gözler Hollandalı futbol adamının eski takımı Rangers'a çevrildi. Daily Record'un haberine göre; bu yaz Beşiktaş'a transfer olması beklenen ikinci Rangers yıldızı Tom Lawrence. İskoç takımının kaptanı James Tavernier'in de siyah beyazlı takımla adı anılıyordu.

Haber detayında Beşiktaş'ın, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Lawrence için bir hamle yapmaya hazırlandığı kaydedildi. Rangers'ın yaz döneminde yeniden bir kadro yapılanmasına gireceği vurgulanırken, teknik direktör Philippe Clement'in, Galli futbolcuyla yolların ayrılmasını isteyip istemeyeceğinin belirsiz olduğu ifade edildi.

Tom Lawrence ile İngiltere Premier Lig'in yeni takımları Ipswich Town ve Sheffield United'ın da ilgilendiği belirtildi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon uzun süren sakatlığını atlattıktan sonra tüm kulvarlarda 32 maça çıktı ve takımına 3 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rangers'tan Kartal'a: Tom Lawrence
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