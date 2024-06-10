SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Wout Weghorst haber yolladı, geri dönüyor

Teknik direktörünü belirledikten sonra transfer çalışmalarına hız veren Siyah-Beyazlılar, hem takıma katılacak isimler hem de ayrılacaklar konusunda yoğun uğraş veriyor. Öncelikle yabancı kontenjanını rahatlatmaya çalışan Beşiktaş'ta, Van Bronckhorst'un İstanbul'a gelişi sonrası temaslar sıklaşacak. Aboubakar ile yolların ayrılması kesin. Yerine nokta atışı bir forvet düşünülüyor. Listede pek çok oyuncu bulunurken, tanıdık bir isimden de mesaj geldi: Wout Weghorst.

2022-2023 sezonunda kiralanan Hollandalı yıldız, devre arasında Manchester United'tan teklif alınca, İngiliz devinin yolunu tutmuştu. Süper Lig'de yarım dönemde çıktığı 16 maçta 8 gol, 4 asistlik performans ortaya koyan Weghorst, ayrılık sürecinde oldukça duygusal anlar yaşamıştı. Beşiktaş'a haber gönderen ve dönmek istediğini belirten dev santrfor konusunda kesin kararı yeni hoca Bronckhorst verecek. Yönetim, hocanın raporuna göre hareket edecek. Beşiktaş'ın forvet transferinde EURO 2024'ü beklemesi de yüksek ihtimal. (Fanatik)

