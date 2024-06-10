SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’da 3 imza tamam! Bir bir açıklanacak

Fenerbahçe'de Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından nasıl bir transfer politikası izleneceği merak konusu oldu. Mevcut kadroyu korumayı planlayan yönetim, 3-4 yıldız takviyesiyle de Avrupa'da kupa kazanabilecek bir kadro kurma hedefi içerisinde. Ancak yabancı sınırının gelecek sezon 12'ye düşmesi sarı lacivertlileri biraz zorlayacak. Mourinho, bu konu hakkında da 'Bunları çözmek için buradayım' diyerek taraftara rahat nefes aldırdı.

İRFAN VE OSAYI KALIYOR, LEVENT MERCAN GÜN SAYIYOR

Fenerbahçe'de geride kalan sezonun etkili isimlerinden olan İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel ile sözleşme yenileniyor. Başkanlık seçimlerinin sonra ermesinin ardından iki yıldızın imzasının da resmen açıklanması bekleniyor. Fenerbahçe'nin dış transferdeki ilk hamlesi de Levent Mercan olacak. Karagümrük ile her konuda anlaşan sarı lacivertliler, transferi pencere açılır açılmaz duyurmayı hedefliyor. (Takvim)