SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’dan Saul Niguez’e kanca

Gelecek sezon güçlü bir orta saha hattı oluşturmak isteyen Galatasaray'da adaylar her geçen gün artıyor. Orta saha transferi için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, bu kez Saul Niguez'i gündemine aldı. Atletico Madrid forması giyen 29 yaşındaki orta saha için İspanyol ekibiyle temasa geçildi.

Saul Niguez'in takımdan ayrılmasına sıcak bakan Atletico Madrid, 2026'ya kadar kontratı olan yıldız oyuncuda kolaylık sağlamaya hazır olduğunu ifade etti. Atletico Madrid'de artık ilk 11'de düşünülmediği için ayrılmak isteyen Niguez, kariyerine Türkiye'de devam etme fikrini değerlendirmeye aldı.

90 MİLYON EURO'YU GÖRDÜ

Kulübün altyapısından yetişen İspanyol yıldız, kısa bir dönem kiralık olarak Chelsea forması da giydi. 2018 yılında piyasa değeri 90 milyon euro'ya kadar çıkan Niguez, geçen sezon 49 maçta 2062 dakika süre buldu. 2 gol ve 5 asistle takımına katkı sağlayan tecrübeli oyuncu, İspanya Milli Takımı'nda ise 19 maçta 3 gol kaydetti.

Asıl mevkisi orta saha olan Saul Niguez, zaman zaman sol kanatta da görev yapıyor. Top kapma konusunda bir uzman olan tecrübeli oyuncu, kilit pas ve uzaktan şutlarıyla da dikkat çekiyor. 1.84'lük boyuyla hava toplarında etkili olan Niguez, aynı zamanda geçiş hücumlarında kilit rol oynayacak profile sahip. (Fotomaç)