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Giriş Tarihi: 10.6.2024 11:50

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Kazımcan'ın kaderi belli oluyor

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Kazımcan’ın kaderi belli oluyor

Galatasaray'da Kazımcan Karataş'ın takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili olarak sezon öncesi yapılacak ilk kampın ardından karar verilecek.

Galatasaray'da genç sol bek Kazımcan Karataş'ın kaderi belli oluyor... Bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Kazımcan Karataş, geçen sezonun devre arasında da Ankaragücü'ne kiralanmıştı. 21 yaşındaki futbolcunun geleceği ile ilgili ise henüz bir karar verilmedi.

Genç sol bekin, takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili olarak sezon öncesi yapılacak ilk kampın ardından karar verilecek. Kazımcan Karataş'ın Galatasaray ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç sol bek, Ankaragücü ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 12 maça çıkıp 622 dakika süre aldı. (Fanatik)

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Kazımcan'ın kaderi belli oluyor
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