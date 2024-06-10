SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’da gündem Taylan Antalyalı

Geçen sezonu Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Galatasaray'da olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için nabız yoklandığı, sarı kırmızılı ekibin mali beklentisine göre bu transfer için resmi hamlelerin atılabileceği ifade edildi.

Taylan Antalyalı geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 26 resmi karşılaşmada görev yapıp, 2 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti. Galatasaray'a 2 Eylül 2019 tarihinde imza atan Antalyalı, sarı - kırmızılı takımda çıktığı 102 maçta 2 gol - 8 asistlik bir performans ortaya koydu. (Hürriyet)