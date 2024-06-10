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Giriş Tarihi: 10.6.2024 14:22 Son Güncelleme: 10.6.2024 14:59

Trabzonspor'dan sürpriz hamle: Guido Rodriguez

Trabzonspor’dan sürpriz hamle: Guido Rodriguez

Yeni sezonda Avrupa'da mücadele edecek olan Trabzonspor'da transfer gelişmeleri yaşanıyor... Teknik direktör Abdullah Avcı, Arjantinli oyuncu Guido Rodriguez'i istedi.

Sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor, Barcelona ile ön protokol imzaladığı ifade edilen Guido Rodriguez'e talip oldu.

61 Saat'in haberine göre; sezon bitmeden ismi Barcelona ile de anılan Arjantinli oyuncu Rodriguez'in, Katalan kulübüyle ön protokol dahi imzaladığı iddia edilmişti. Ancak İspanyol basınından gelen son haberlere göre, Rodriguez ile Barcelona arasında herhangi bir sözleşme bulunmuyor. Üstelik yeni teknik direktör Hansi Flick'in de bu transfere sıcak bakmadığı iddia ediliyor.

Bonservisi elinde olan Guido Rodriguez'e birçok kulüp ilgileniyor. Talipleri çok olan oyuncunun transfer sürecinin oldukça zorlu olduğu ifade ediliyor. Fakat Trabzonspor Yönetimi, bu transferi yapmak adına tüm imkanlarını seferber ediyor. Oyuncuya yüksek bir kontrat sunmak amacıyla imza parası formülü üzerinde duruluyor.

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Trabzonspor'dan sürpriz hamle: Guido Rodriguez
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