Trabzonspor’un genç yıldızı Poyraz Efe Yıldırım’a dev teklif!

Trabzonspor'da sürpriz bir oyuncuya talip çıktı. İki sezon önce Ahmetcan Kaplan'ı transfer eden Ajax'ın dikkatini, bordo-mavililerin genç golcüsü Poyraz Efe Yıldırım çekti.

Teknik direktörlük görevine Francesco Farioli'yi getirerek Türk pazarına yönelen Hollanda'nın dev kulübü, 19 yaşındaki yeteneği kadrosuna katmak için 7.5 milyon Euro gibi ciddi bir bonservis bedeli önerdiği iddia edildi.

Poyraz Efe konusunda Trabzonspor yönetiminin beklentisinin 10 milyon Euro'nun üzerinde olabileceği vurgulandı. Geçmişte Ahmetcan'a 9.5 milyon Euro ödeyen Ajax'ın, Poyraz Efe için de fiyatı yükseltebileceği bildirildi. Trabzonspor A Takımı'nda sadece 4 maça çıkan oyuncu, U19'da 41 karşılaşmada 29 gol-9 asistle parlak bir performansa imza attı.