90’da yıkıldık

MERT: HOCAMIZ EKSİKLERİMİZİ GÖRMÜŞTÜR
İtalya karşılaşmasında kaleyi koruyan Altay'dan eldivenleri devralan Mert Günok, dün kalesine gelen 5 şuttan 3'ünü kurtardı. Tecrübeli isim karşılaşma sonunda şu değerlendirmeyi yaptı: "İtalya maçında olduğu gibi hocamız yine denemeler yaptı. Sakatlarımız var.
Maçlarımızı kazanarak gitmek isterdik ama adı üstünde hazırlık. Denk takımlarla karşılaştık. İtalya'ya pozisyon vermedik. Polonya'ya verdik ama biz de bulduk. Şampiyonaya az kaldı. Hocamız da eksiklerimizi görmüştür. İnşallah orada galibiyetle başlayacağız."
HEYECANA 3 GÜN KALDI
Türkiye'nin F Grubu'nda mücadele edeceği
EURO
2024, 14 Haziran Cuma günü ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında TSİ 22.00'de oynanacak açılış maçıyla başlayacak.
Ay-Yıldızlıların şampiyonadaki
mücadelesi ise 18
Haziran'da start alacak. İşte 'Bizim Çocuklar'ın programı:
18 HAZİRAN SALI
19.00 TÜRKİYE-GÜRCİSTAN (BVB Stadı/ Dortmund)
22 HAZİRAN CUMARTESİ
19.00 TÜRKİYE-PORTEKİZ (BVB Stadı/ Dortmund)
26 HAZİRAN ÇARŞAMBA
22.00 ÇEKYA-TÜRKİYE (Volkspark Stadı/Hamburg)
SEMIH ILK KEZ 11'DEYDI
Montella, İtalya maçının 11'ine göre Polonya karşısına 7 değişiklikle başladı. İtalya karşılaşmasında sonradan oyuna giren Semih Kılıçsoy dün Milli Takım kariyerinde ilk kez 11'de sahadaydı. Ancak 46'da yerini Barış Alper'e bıraktı. Mert Günok da kaleyi Altay'dan devraldı. Sakatlıkları olan Zeki Çelik ile Ahmetcan Kaplan maç kadrosuna alınmadı. Ümit Milli Takım'dan Yasin Özcan ise dünkü mücadelede kulübede bekledi.
SELEF-HALEF BULUŞMASI
F.BAHÇE'NIN,
Arda Güler'i Real Madrid'e sattıktan sonra onun yerine transfer ettiği Szymanski, maç öncesi selefiyle bir araya geldi. Polonyalı oyuncu, ikonikleşen gol sevincini yapınca Arda halefine sarılarak karşılık verdi. İki oyuncu da maça yedek başlarken, ikinci yarının başında takımlarına katıldı. Arda, Milli Takım'a hareket getirirken, Szymanski Polonya'nın galibiyet golünde asist yaptı.
BÜYÜK SEVGİ
Polonyalı taraftarlar, Real Madrid forması giyen Arda Güler'e büyük sevgi gösterdi. Genç yıldızın formasını alabilmek için "Ben senin Polonyalı hayranınım. Senin forman benim rüyam" yazılı döviz açanlar da vardı.
RAKİPLERİMİZ NASIL HAZIRLANDI
Grubumuzdaki son maçta 26 Haziran'da karşılaşacağımız Çekya dün Kuzey Makedonya'yı 90+8'de gelen golle 2-1 mağlup etti.
Rakibimiz 7 Haziran'daki karşılaşmada Malta'yı 7-1 yenmişti.
Açılış maçını oynayacağımız ve tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Gürcistan önceki gün Karadağ'ı 3-1 mağlup etti.
Hazırlık sürecinde Finlandiya'yı 4-2 yenip Hırvatistan'a 2- 1 mağlup olan Portekiz,
bugün
İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak.