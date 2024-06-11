90’da yıkıldık

İtalya karşılaşmasında kaleyi koruyan Altay'dan eldivenleri devralan Mert Günok, dün kalesine gelen 5 şuttan 3'ünü kurtardı. Tecrübeli isim karşılaşma sonunda şu değerlendirmeyi yaptı: "Maçlarımızı kazanarak gitmek isterdik ama adı üstünde hazırlık. Denk takımlarla karşılaştık. İtalya'ya pozisyon vermedik. Polonya'ya verdik ama biz de bulduk. Şampiyonaya az kaldı. Hocamız da eksiklerimizi görmüştür. İnşallah orada galibiyetle başlayacağız."EURO2024,Ay-Yıldızlıların şampiyonadakimücadelesi ise 18Haziran'da start alacak.19.00 TÜRKİYE-GÜRCİSTAN (BVB Stadı/ Dortmund)19.00 TÜRKİYE-PORTEKİZ (BVB Stadı/ Dortmund)22.00 ÇEKYA-TÜRKİYE (Volkspark Stadı/Hamburg)Montella, İtalya maçının 11'ine göre Polonya karşısına 7 değişiklikle başladı. İtalya karşılaşmasında sonradan oyuna giren Semih Kılıçsoy dün Milli Takım kariyerinde ilk kez 11'de sahadaydı. Ancak 46'da yerini Barış Alper'e bıraktı. Mert Günok da kaleyi Altay'dan devraldı. Sakatlıkları olan Zeki Çelik ile Ahmetcan Kaplan maç kadrosuna alınmadı. Ümit Milli Takım'dan Yasin Özcan ise dünkü mücadelede kulübede bekledi.Arda Güler'i Real Madrid'e sattıktan sonra onun yerine transfer ettiği Szymanski, maç öncesi selefiyle bir araya geldi. Polonyalı oyuncu, ikonikleşen gol sevincini yapınca Arda halefine sarılarak karşılık verdi. İki oyuncu da maça yedek başlarken, ikinci yarının başında takımlarına katıldı. Arda, Milli Takım'a hareket getirirken, Szymanski Polonya'nın galibiyet golünde asist yaptı.Polonyalı taraftarlar, Real Madrid forması giyen Arda Güler'e büyük sevgi gösterdi. Genç yıldızın formasını alabilmek için "Ben senin Polonyalı hayranınım. Senin forman benim rüyam" yazılı döviz açanlar da vardı.Grubumuzdaki son maçta 26 Haziran'da karşılaşacağımızRakibimiz 7 Haziran'daki karşılaşmada Malta'yı 7-1 yenmişti.Açılış maçını oynayacağımız ve tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olanHazırlık sürecindebugünİrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak.