Gökhan İnler, İtalya’ya sportif direktör olarak geri dönüyor

Sky Sports'un haberine göre; Gökhan İnler, çok yakında Udinese'de sportif direktör olarak yeni görevine başlayacak.

Gökhan İnler sezonu Beşiktaş'ta tamamladıktan sonra kulübün yeni teknik direktörü Kosta Runjaic tarafından bu yeni maceraya birlikte atılmak üzere geri çağrıldı.

Udinese, ligde kalmayı son hafta garantilemesine rağmen teknik direktör Fabio Cannavaro ile yollarını ayırma kararı aldı ve yeni isimlere odaklanmaya karar verdi.

Öte yandan haberde; geçtiğimiz sezon Beşiktaş kadrosunda yer alan Gökhan İnler'in sportif direktörlük dışında transfer konularında da Udinese'de transferden sorumlu yöneticiliğe getirilmesi beklenen Gianluca Nani'ye yardımcı olacağı kaydedildi.

