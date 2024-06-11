Goretzka ateşi yaktı!

Bayern Münih forması giyen Alman yıldız Leon Goretzka'nın yaptığı bir hamle, Galatasaray taraftarını ayağa kaldırdı.Sosyal medyadaki bu etkileşimle heyecanlanan sarı-kırmızılı futbolseverler, başarılı oyuncunun hesabını mesaj yağmuruna tuttu. Sözleşmesi 2026'da bitecek olan Goretzka'nın, Bayern'in satış listesinde olduğu biliniyor.Öte yandan geçen sezon kiralık olarak Konyaspor'da oynayan G.Saray'ın Rumen oyuncusu Alexandru Cicaldau'ya sürpriz bir talip çıktı. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum FK, 26 yaşındaki 10 numarayı gündemine aldı.