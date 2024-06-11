Mats Hummels’in geleceği hocası Terzic’e bağlı

Sky Sports'un haberine göre; Hummels, sorun yaşadığı teknik direktör Edin Terzic'in ayrılması halinde Alman ekibinde kalabilir.

Haberde Edin Terzic ile yolların ayrılması halinde Hummels'in sözleşmesinin tekrar uzatılacağı iddia edildi. 35 yaşındaki oyuncunun bu konuyu yetkililere ilettiği aktarıldı.

Edin Terzic ile sorun yaşayan Hummels'in ayrılık kararını da bu yüzden aldığı öne sürüldü.

Alman oyuncu, Şampiyonlar Ligi finali öncesi genç teknik direktörü eleştiren açıklamalarda bulunmuştu.

Bununla birlikte aynı haberde Dortmund yönetiminin Terzic ile yola devam edeceği ve ayrılık kararı almayı düşünmediği kaydedildi.