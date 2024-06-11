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Giriş Tarihi: 11.6.2024 10:19 Son Güncelleme: 11.6.2024 10:23

Mats Hummels'in geleceği hocası Terzic'e bağlı

Mats Hummels’in geleceği hocası Terzic’e bağlı

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren ve ayrılacağı açıklanan Mats Hummels için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sky Sports'un haberine göre; Hummels, sorun yaşadığı teknik direktör Edin Terzic'in ayrılması halinde Alman ekibinde kalabilir.

Haberde Edin Terzic ile yolların ayrılması halinde Hummels'in sözleşmesinin tekrar uzatılacağı iddia edildi. 35 yaşındaki oyuncunun bu konuyu yetkililere ilettiği aktarıldı.

Edin Terzic ile sorun yaşayan Hummels'in ayrılık kararını da bu yüzden aldığı öne sürüldü.

Alman oyuncu, Şampiyonlar Ligi finali öncesi genç teknik direktörü eleştiren açıklamalarda bulunmuştu.

Bununla birlikte aynı haberde Dortmund yönetiminin Terzic ile yola devam edeceği ve ayrılık kararı almayı düşünmediği kaydedildi.

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Mats Hummels'in geleceği hocası Terzic'e bağlı
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