Ne Galatasaray ne de Fenerbahçe! Rafa Silva’nın yeni adresi belli oluyor

Suudi Arabistan'da yayın yapan Ariyadhiah'ta yer alan habere göre Al-Shabab, Portekizli yıldız futbolcu ile anlaşmaya vardı.

Rafa Silva ve Al-Shabab cephelerinin tüm konularda anlaşmaya vardığı belirtilen haberde, oyuncunun kendisini üç yıllığına Körfez ekibine bağlayacak sözleşmeye imzasını atacağı ifade edildi.

Haberde, Al-Shabab'ın 1 Temmuz'da lig yönetimi tarafından verilecek olan yeni bütçe onayını bekledikleri ve o tarihte transferin resmi olarak duyurulacağı da aktarıldı.

Al-Shabab'ta eski Beşiktaşlı Romain Saiss, Ivan Rakitic ve Yannick Carrasco gibi isimler de forma giyerken, takımı eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira çalıştırıyor.

Yıldız futbolcuya Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgisi olduğu belirtiliyordu.

