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Giriş Tarihi: 11.6.2024 10:25

Ne Galatasaray ne de Fenerbahçe! Rafa Silva'nın yeni adresi belli oluyor

Ne Galatasaray ne de Fenerbahçe! Rafa Silva’nın yeni adresi belli oluyor

Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Benfica'da forma giyen ve kulübüyle olan sözleşmesinin sonuna gelen Rafa Silva hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Suudi Arabistan'da yayın yapan Ariyadhiah'ta yer alan habere göre Al-Shabab, Portekizli yıldız futbolcu ile anlaşmaya vardı.

Rafa Silva ve Al-Shabab cephelerinin tüm konularda anlaşmaya vardığı belirtilen haberde, oyuncunun kendisini üç yıllığına Körfez ekibine bağlayacak sözleşmeye imzasını atacağı ifade edildi.

Haberde, Al-Shabab'ın 1 Temmuz'da lig yönetimi tarafından verilecek olan yeni bütçe onayını bekledikleri ve o tarihte transferin resmi olarak duyurulacağı da aktarıldı.

Al-Shabab'ta eski Beşiktaşlı Romain Saiss, Ivan Rakitic ve Yannick Carrasco gibi isimler de forma giyerken, takımı eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira çalıştırıyor.

Yıldız futbolcuya Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgisi olduğu belirtiliyordu.

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Ne Galatasaray ne de Fenerbahçe! Rafa Silva'nın yeni adresi belli oluyor
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