Ne yapın edin Ferdi gitmesin!

Seçim sonrasında yeni yönetim de hemen kolları sıvadı. Sarılacivertlilerde ilk hedef mevcut kadroyu korumak. Bu bağlamda transfer teklifleri alan oyuncuların menajerleriyle ve EURO 2024 sonrası da futbolcularla özel bir toplantı yapılacak.Takviyeler ise bu görüşmelerin ardından yapılacak. Fenerbahçe'yi haftalardır izleyen ve takip eden Jose Mourinho, kalacak ve gidecekleri kafasında oturtmaya çalışıyor...Jose Mourinho sağ veya sol beklerinden bir tanesinin oldukça hücumcu bir isim olmasını istiyor.Sarı-lacıvertli takımın transfer operasyonlarında kilit isim olan, yönetime de ilk olarak Jose Mourinho ismini sunan Mario Branco tatile çıkıyor... Birçok yıldız transferi bitiren Portekizli isim başkanlık seçiminin hemen ardından dinlenmeye başladı. Branco, yaklaşık olarak 1 hafta İstanbul'da olmayacak ve döndüğünde tam gaz transfer görüşmelerine devam edecek.Rumen menajer Becali, ülkesinde yaptığı açıklamada Mourinho'nun, Ianis Hagi ile ilgilendiğini söyledi. F.Bahçe'nin 100 milyon Euro bütçe ayırdığını iddia eden Becali,dedi.Sarı-lacivertli takımda kiralık olarak gönderilen isimler de takıma geri dönecekler. Emre Mor, Tiago Çukur, Miguel Crespo, Bartuğ Elmaz, Umut Nayir, Emre Demir, Burak Kapacak ve Joao Pedro yeniden kadroya dahil olacak. Mourinho ve ekibi, bu futbolcularla ilgili kararını sonra verecek.