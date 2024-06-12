Rizespor’un yerli oyuncusu Emirhan Topçu La Liga yolcusu!

İspanyol ekibinin Emirhan Topçu'yu yakından takip ettiği ve Çaykur Rizespor ile görüşmelere başlayacağı iddia edildi. Çaykur Rizespor formasıyla geçen sezon 32 maça çıkan Emirhan Topçu için 'sol ayaklı, havadan iyi oynuyor ve güçlü' ifadelerini kullanan gazete, transfer için harekete geçildiğini belirtiyor.

BEKLENTİ 3 MİLYON EURO

Emirhan Topçu'nun Çaykur Rizespor'la 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Rizespor'un oyuncusundan yaklaşık 3 milyon Euro civarında bir gelir elde etmesi bekleniyor.