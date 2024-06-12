Rizespor’un yerli oyuncusu Emirhan Topçu La Liga yolcusu!

Çaykur Rizespor'da bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Emirhan Topçu'nun La Liga ekibi Las Palmas'a transfer olması bekleniyor. İspanyol El Gol Digital'de yer alan habere göre, Las Palmas, savunmanın bel kemiği olan iki oyuncusu Saul Cocu ve Mika Marmol ile önümüzdeki sezonda yolları ayıracak.
İspanyol ekibinin Emirhan Topçu'yu yakından takip ettiği ve Çaykur Rizespor ile görüşmelere başlayacağı iddia edildi. Çaykur Rizespor formasıyla geçen sezon 32 maça çıkan Emirhan Topçu için 'sol ayaklı, havadan iyi oynuyor ve güçlü' ifadelerini kullanan gazete, transfer için harekete geçildiğini belirtiyor.
BEKLENTİ 3 MİLYON EURO
Emirhan Topçu'nun Çaykur Rizespor'la 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Rizespor'un oyuncusundan yaklaşık 3 milyon Euro civarında bir gelir elde etmesi bekleniyor.