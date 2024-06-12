Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'den Ndidi takviyesi
Giriş Tarihi: 12.6.2024 12:08

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'den Ndidi takviyesi

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’den Ndidi takviyesi

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe gözünü Leicester Cityli Wilfried Ndidi'ye çevirdi.

Jose Mourinho hamlesiyle hedef büyülten Fenerbahçe, eldeki kadrou koruyup önemli takviyelerle tüm kulvarlarda başarı için kolları sıvadı. Orta sahada öncelikli hedefini Pierre Emile-Hojbjerg olarak belirleyen Fenerbahçe'de ikinci aday ise Wilfried Ndidi. Nijeryalı yıldızın Leicester ile sözleşmesi bitiyor.

İngiliz ekibi, kontratı sona eren diğer oyuncular için veda mesajı yayınlasa da Ndidi için bunu yapmadı. Ancak sözleşme yenileme görüşmelerinden de sonuç çıkmadı. Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcunun menajerlik şirketi ile temasa geçtiği kaydedildi. Geçtiğimiz sezon Leicester City formasıyla 36 resmi maçta süre bulan Wilfried Ndidi bu karşılaşmalarda 6 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı. (Fanatik)

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'den Ndidi takviyesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA