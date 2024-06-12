SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’den Ndidi takviyesi

Jose Mourinho hamlesiyle hedef büyülten Fenerbahçe, eldeki kadrou koruyup önemli takviyelerle tüm kulvarlarda başarı için kolları sıvadı. Orta sahada öncelikli hedefini Pierre Emile-Hojbjerg olarak belirleyen Fenerbahçe'de ikinci aday ise Wilfried Ndidi. Nijeryalı yıldızın Leicester ile sözleşmesi bitiyor.

İngiliz ekibi, kontratı sona eren diğer oyuncular için veda mesajı yayınlasa da Ndidi için bunu yapmadı. Ancak sözleşme yenileme görüşmelerinden de sonuç çıkmadı. Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcunun menajerlik şirketi ile temasa geçtiği kaydedildi. Geçtiğimiz sezon Leicester City formasıyla 36 resmi maçta süre bulan Wilfried Ndidi bu karşılaşmalarda 6 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı. (Fanatik)