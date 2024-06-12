SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Bayern Münih’ten Mazraoui önerisi

Nokta atışı takviyeler planlayan Galatasaray'da sağ bek transferi için sürpriz bir gelişme yaşandı. Bayern Münih'ten Sacha Boey'yi geri isteyen Cimbom'a Alman ekibinden sürpriz bir teklif geldi. Sağ beke takviye arayan Sarı-Kırmızılılar'a Bayern'den ayrılması gündemde olan Noussair Mazraoui önerildi. Bu sezonu sakatlıklar ve milli maçlar nedeniyle çoğunlukla takımdan ayrı geçiren Faslı oyuncu için devreye girilebileceği iletildi.

Mazraoui konusu önüne getirilen teknik direktör Okan Buruk olumlu rapor verdi. Eğer uygun şartlarda kiralanırsa hemen devreye girilecek. Ya da bonservisiyle alınması teklifi için de rakam çok önemli. Faslı yıldızın da kararı burada devreye giriyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması ve milli takımdan da yakın arkadaşı olan Hakim Ziyech'in Galatasaray'da olması çok büyük bir avantaj olarak görülüyor. Alman ekibin de oyuncusunun parlaması için kiralama formülüne bu aşamada sıcak bakabileceği konuşuluyor. (Yeni Asır)