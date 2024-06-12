SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da Zaniolo belirsizliği

Sezonu Aston Villa'da kiralık geçiren Nicolo Zaniolo, Galatasaray'da Okan Buruk'un yeni sezon kadrosunda görmek istediği oyuncuların başında geliyor. Ancak başarılı teknik adam, İtalya'da yaptığı bir görüşme sonucu, genç yıldızın düşüncesinin bu yönde olmadığını dile getirdi.

Çizme basınına göre son olarak Atalanta, Zaniolo'yu kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Sakatlığı nedeniyle İtalya'nın EURO 2024 kadrosundan çıkarılan Zaniolo'nun, Galatasaray'ın yaz kampına katılıp katılmayacağı merak konusu haline geldi. Bu sezon Aston Villa ile 40 maça çıkan Zaniolo, 3 gol kaydetti. (Fanatik)