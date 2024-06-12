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Giriş Tarihi: 12.6.2024 08:35 Son Güncelleme: 12.6.2024 09:04

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Zaha'dan "U" dönüşü

MEHMET ÖZCAN
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Zaha’dan U dönüşü

Galatasaray'da Wilfried Zaha ayrılık kararından vazgeçti, taraftarına zeytin dalı uzatıp artık sadece Aslan'a odaklandı.

Geçen sezon Fenerbahçe'nin elinden kapılan Wilfried Zaha, 10 gol-4 asistle tabela yaptı ancak beklentilerin uzağında kaldı. İlk 11'den kesildiği dönemde ayrılmayı düşünen Fildişi Sahilli yıldızla uzun süredir West Ham ilgileniyordu.

Galatasaray'da ilk şampiyonluğunu yaşayan Zaha, kararını değiştirdi, West Ham'la iletişimini kesti ve takımda kalmaya karar verdi. Sosyal medyada daha önce tartıştığı taraftarlara pozitif mesajlar göndermeye başlayan Zaha, 3 Temmuz'da Florya'daki sezon açılışına katılacak şekilde planlama yaptı.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Zaha'dan "U" dönüşü
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