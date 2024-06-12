SON DAKİKA HABERLERİ: A Milli Takım’da Samet Akaydin sonrası savunma alarmı

TAKVİYE GÜÇ SERDAR SAATÇI

A Milli Takım'da savunmada önce Çağlar Söyüncü, ardından Ozan Kabak'ın sakatlık yaşaması sonrası Ahmetcan Kaplan'ın da hafif bir sıkıntısı olmasıyla birlikte Montella harekete geçti. İtalyan hoca, birlikte kamp yaptıkları Ümit Milli Takım'ın stoperi Serdar Saatçı'yı, Almanya kafilesine dahil etti. Braga'da ter döken 21 yaşındaki futbolcunun, idmanlarda forma giyeceği ve bir sakatlık daha olması halnide UEFA'nın verdiği izin dahilinde kadroya dahil edilebileceği öğrenildi.