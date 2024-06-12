SON DAKİKA HABERLERİ: A Milli Takım’da Samet Akaydin sonrası savunma alarmı

Avrupa Şampiyonası için geri sayıma geçen milli takım, son provasında Polonya'ya 2-1 kaybederken savunma hattı S.O.S verdi. Ay-Yıldızlılar'ın hücumdaki performansı umutlandırsa de özellikle defanta Samet Akaydın ve Merih Demiral'ın yaptığı bireysel hatalar yenilen gollerde etkili oldu. Teknik direktör Montella'nın bir türlü vazgeçemediği merkezdeki Samet, indirdiği topla kilidi açan Swiderski'ye golü armağan ederken tandemdeki arkadaşı Abdülkerim'in de dengesini bozdu.
60 ŞUT ÇEKTİK, 2 GOL BULDUK
Kaan Ayhan'ın sakatlığı sonrası son 30 dakika mecburen sağ bekte oynayan Merih'in yavaşlığı nedeniyle Zalewski'yi kaçırması golü yedirdi. Çağlar ve Ozan'ın sakatlığıyla moralleri bozulan millilerde, EURO 2024'e sayılı günler kala savunmanın performansı düşündürüyor. Oynadığı 4 hazırlık maçında toplamda 60 şut denemesi yapan milliler, rakipleri karşısında sadece 2 gol bulabildi. Biri penaltıdan gelirken diğeri akan oyundan kaydedildi. Kalesinde ise 9 gole engel olamadı.
TAKVİYE GÜÇ SERDAR SAATÇI
A Milli Takım'da savunmada önce Çağlar Söyüncü, ardından Ozan Kabak'ın sakatlık yaşaması sonrası Ahmetcan Kaplan'ın da hafif bir sıkıntısı olmasıyla birlikte Montella harekete geçti. İtalyan hoca, birlikte kamp yaptıkları Ümit Milli Takım'ın stoperi Serdar Saatçı'yı, Almanya kafilesine dahil etti. Braga'da ter döken 21 yaşındaki futbolcunun, idmanlarda forma giyeceği ve bir sakatlık daha olması halnide UEFA'nın verdiği izin dahilinde kadroya dahil edilebileceği öğrenildi.