Ülker'den A Millilere "Memleket İçin Söyle" sürprizi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği yapacak Almanya'da yaşayan Türk gencinin memleket hasreti ve milli takım heyecanını, "Memleketin yeri, kalbimizin içi" sloganıyla reklam filmine taşıyan Ülker markası, Türkiye'nin 7 bölgesinden sanatçıların seslendirmesiyle "Hep seninleyiz Türkiye" marşını da yeniden düzenleyerek milli takıma desteğini sürdürdü.