Usta isimlerden A Milli Takım yorumu: İştahlı ve açız

1- Ay-Yıldızlıların 3 yenilgi ve bir beraberlikle sonuçlanan hazırlık maçları performansı Avrupa Şampiyonası için bir ölçü olur mu?

LEVENT TÜZEMEN - TEK EKSİK İDEAL 11

Milli Takımın Polonya'ya karşı ortaya koyduğu mücadeleyi, kazanma adına vazgeçmeme arzusunu ve oyuncuların iştahını beğendim. Tek eksik hâlâ ideal bir 11'imizin olmaması. Futbolcular birbirleriyle oynama alışkanlığını kazanamadığı gibi belirli bir sistem içinde de oynamıyorlar. Bu tablo doğaçlama bir oyun anlayışını sahaya yansıtıyor ve millilerimiz, bireysel performanslarını ön plana çıkartıp, mücadele sergiliyor.

GÜRCAN BİLGİÇ - BENİM ENDİŞEM YOK

İtalya ve Polonya maçlarında ne yaptığını bilen bir takım gördüm ben. Taktik disipline sahip bir kadro vardı ve oyunu kendi istedikleri gibi yönlendirdiler. Skorlara takılıp kalmıyorum o yüzden. Bu maçların hiçbirinde "ideal" dediğimiz takım olmadı. Hakan Çalhanoğlu haricinde sürekli değişti kadro. Ama Polonya maçının tamamında yapabileceklerinin sınırında gezdiler. Maçı kazanmak adına çok çalıştılar, pozisyonlar buldular, rakip sahada üstünlüğü ellerinde tuttular. Yani; benim endişem yok, beklentilerim büyük.