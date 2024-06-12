Usta isimlerden A Milli Takım yorumu: İştahlı ve açız

1- Ay-Yıldızlıların 3 yenilgi ve bir beraberlikle sonuçlanan hazırlık maçları performansı Avrupa Şampiyonası için bir ölçü olur mu?
LEVENT TÜZEMEN - TEK EKSİK İDEAL 11
Milli Takımın Polonya'ya karşı ortaya koyduğu mücadeleyi, kazanma adına vazgeçmeme arzusunu ve oyuncuların iştahını beğendim. Tek eksik hâlâ ideal bir 11'imizin olmaması. Futbolcular birbirleriyle oynama alışkanlığını kazanamadığı gibi belirli bir sistem içinde de oynamıyorlar. Bu tablo doğaçlama bir oyun anlayışını sahaya yansıtıyor ve millilerimiz, bireysel performanslarını ön plana çıkartıp, mücadele sergiliyor.
GÜRCAN BİLGİÇ - BENİM ENDİŞEM YOK
İtalya ve Polonya maçlarında ne yaptığını bilen bir takım gördüm ben. Taktik disipline sahip bir kadro vardı ve oyunu kendi istedikleri gibi yönlendirdiler. Skorlara takılıp kalmıyorum o yüzden. Bu maçların hiçbirinde "ideal" dediğimiz takım olmadı. Hakan Çalhanoğlu haricinde sürekli değişti kadro. Ama Polonya maçının tamamında yapabileceklerinin sınırında gezdiler. Maçı kazanmak adına çok çalıştılar, pozisyonlar buldular, rakip sahada üstünlüğü ellerinde tuttular. Yani; benim endişem yok, beklentilerim büyük.
İSKENDER GÜNEN - MUTLAKA ARDA OLMALI
Hazırlık maçlarında alınan sonuçların bir hayal kırıklığı yarattığı düşüncesindeyim. Her ne kadar oynanan karşılaşmanın adı hazırlık da olsa kompakt yapıdan uzak görüntüler, bir hayli öne çıktı. Bu da şampiyona öncesinde 'Ümit var' dememizi engelledi. Ama takım kadrosunu göz önüne aldığımızda Avrupa Şampiyonası'nda çok daha farklı isteyen, arzu eden bir milli takım seyredeceğimizi düşünüyorum. Görünen o ki Arda, bizim takımın en önemli yaratıcı oyuncusu… Mutlaka oyun onunla şekillendirilmeli. Çok daha fazla üretken bir yapı ortaya çıkacaktır.
ALİ GÜLTİKEN - GÜRCİSTAN KURA ŞANSI
Genel itibarıyla milli takım olayı motivasyona dayalı bir olay. Gerçek ortamdaki performanslar çok daha farklı oluyor. Hazırlık maçları elbette bazı denemeleri de içinde barındırdığı için riskler de alınabiliyor. Ama resmi maçların performansları tamamen farklı olacaktır. Ben hem oyuncuların hem de teknik heyetin çok daha yüksek performanslar ortaya koyacağına inanıyorum. Gürcistan ile ilk karşılaşmayı oynamamız büyük bir kura şansı. Bu maçı kazanabildiğimiz takdirde diğer maçlar için stratejik üstünlük de yakalayacağız.
2- Sakatlıklar kamp öncesi başladı, maçlarda devam etti. Takımda eksikliği çok net olarak hissedilen üç tane madde sayabilir misiniz?
LEVENT TÜZEMEN - DEFANSI ONARMALI
En büyük eksiklik savunmada yaşanıyor. Turnuvada Samet ve Abdülkerim ile oynamak yeterli olmaz. Özellikle Samet çok pozisyon hatası yapıyor. Abdülkerim de hücuma bodoslama çıkmamalı. Çünkü kaptırdığı toptan sonra geri dönüşte sıkıntı yaşıyor. İtalya maçında Ozan Kabak sakatlandıktan sonra Montella'yı uyarmış ve savunma kurgusunu güçlendirmesi için öneride bulunmuştum. Ancak İtalyan hoca hâlâ kadro arayışlarını sürdürüyor. Samet'e de nedense çok fazla güveniyor. Eğer turnuvada gruptan çıkmak istiyorsak Montella, defansı zaman varken onarmalı. Ayrıca forvet hattında Kenan Yıldız, Barış Alper ve İrfan Can mutlaka olmalı. Bu üçlü hücuma derinlik kazandırıyor.
GÜRCAN BİLGİÇ - SAMET'E ÖNLEM ŞART
Stoper tandeminde ciddi sorunlar var. Samet Akaydın "alarm" veriyor. Tek başına maçı Polonya'ya hediye etti. Oynadığında sanki ona da önlem almamız lazım. Santrforlarımızı topla buluşturmada problemler var. Bireysel kalitesi yüksek oyuncular ile problem çözmeye çalışıyoruz. Hücumda setlerimiz olmalı. Bek hücumunu neredeyse hiç yapmadık. Bu, öndeki dörtlünün geri gelmemesi nedeniyle de olabilir. Özellikle ilk Gürcistan maçında taç çizgisine basan beklere ihtiyacımız olabilir.
İSKENDER GÜNEN - ÜRETKENLİKTEN UZAĞIZ
Sorunlarımızın başında takım savunmasının bir türlü yeterli düzeyde olmaması gelmekte… Bir de savunmada bireysel hatalar çok fazla. Geriden oyuna çıkarken kaptırılan toplar var. Orta alanda Hakan Çalhanoğlu'ndan başka üretken bir başka oyuncumuz hazırlık maçlarında yoktu. Oyun kurma anlamında savunma kanatlarımız istenilen düzeyde değil. Bir de önde çok yetenekli oyuncularımız olmasına rağmen üretken olmaktan uzak bir görüntü içerisindeyiz.
ALİ GÜLTİKEN - FORVETTE BİRİNCİ ADAM YOK!
Genel olarak çok büyük sıkıntı görmüyorum. Birçok mevkide önemli alternatiflerimiz var. Belki santrfor mevkisi için farklı isimlerin öne çıkıyor olması kafa karışıklığına yol açabilir. Çünkü diğer pozisyonlarda daha kesin isimlerimiz var. Ama santrfor için 'Birinci adam budur' diyemiyoruz. Bir diğer konu da stoperlerimizin üst üste ciddi sakatlıklar yaşaması. Maçlar oynanmaya başlayınca bu bölgede başka sakatlık olursa bizi zorlar.
3- A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'nın verdiği mesajları nasıl buluyorsunuz? Biraz gergin gibi. Bunun nedenleri ne olabilir?
LEVENT TÜZEMEN - KADRO HUZURSUZLUĞU
Polonya maçında hakem iki tarafa da benzer hataları yaptı. Bir taraf tutmadı. Montella gerçekten gergin görünüyor çünkü kafasında ilk 11'ini netleştiremediği için huzurlu değil. Oysa 8 tane omurgayı oluşturabilecek oyuncuya sahip. Zeki Çelik, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız… Arda'yı, Kerem'i, Orkun'u, Salih Özcan'ı ve iyileşmişse İsmail Yüksek'i bu 8'li içine alabilir.
GÜRCAN BİLGİÇ - GÜVEN İSTİYOR
Montella'nın endişeleri ile sorular paralel değil bence. Çoğunlukla oyuncu ismi üstünden cevaplar istendi kendisinden. Halbuki Montella takımın gücünü, kime ne kadar güveneceğini öğrenmek istiyor. Takımın üstündeki baskı büyük. Taktik disiplin bayrağı taşıyan bir İtalyan olarak takımın daha rahat olmasını da sağlamaya çalışıyor. Gerçekten birbirine yakın seviyede, birini oynatsa, diğerini neden oynatmadı diyeceğimiz gruba sahip. Bu da ayrı bir yük.
İSKENDER GÜNEN - ELEŞTİRİ ŞART
Montella hayal kırıklığı içeresinde çünkü çok daha üretken ve farklı bir takım görme isteği var. Başarısız sonuçlar bir teknik adam için doğaldır ki psikolojik yönden sorunlar ortaya çıkarmakta. Verdiği mesajları böyle değerlendirmek gerekiyor. Yalnız unutulmaması gereken bir olguysa Montella'nın oynanan hazırlık maçlarından sonra kendisini de eleştirmesi, sorunların çözümü için olmazsa olmaz bir şarttır. Yoksa her maçtan sonra yapılan yanlışları görmemekte ısrarcı olduğu takdirde çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya gelecektir.
ALİ GÜLTİKEN - BİR GALİBİYET RAHATLATIR
Milli takımın başına yabancı bir isim olarak gelmesi çok tartışılmıştı. Onun için de kolay değil. Grup maçlarındaki başarılar, ortamı biraz sakinleştirse de hazırlık karşılaşmalarında alınan sonuçlar beraberinde eleştirileri ortaya çıkarabilir. Hazırlık maçlarında üç mağlubiyet, hoca ve kamuoyu tarafından kabul gören bir şey değil. Bunun baskısını yaşaması doğal. Gürcistan karşılaşması onun için de çok şey ifade ediyor. Alınacak bir galibiyet herkesi rahatlatır.