Çağlar Söyüncü kararını verdi! Yönetimle...

Devre arasında Atletico Madrid'de Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olan Çağlar Söyüncü, geleceği hakkında kararını verdi. 28 yaşındaki stoper, sergilediği performansla beğeni topladı.

Yerli kontenjanında önemli bir yer tutan Çağlar Söyüncü, teknik ekibin elini oldukça rahatlattı. Savunmadaki performansıyla dikkat çeken Çağlar, Galatasaray derbisinde attığı golle de Fenerbahçe'ye derbi zaferini getiren isim oldu.

FENERBAHÇE'YE GERİ GELMEK İSTİYOR!

Kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Atletico Madrid'e dönen yıldız savunmacı, yeniden sarı-lacivertli takıma gelmek istiyor.

"BONSERVİSİMİ ALIN"

Çağlar Söyüncü, evlendikten sonra eşinin İstanbul'da yaşamak istemesi sebebiyle Fenerbahçe yönetimine "Bonservisimi alın" mesajını gönderdi.

Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesiyle yeniden sarı-lacivertli formayı giymek isteyen Çağlar için yönetimin aksiyon alması bekleniyor.