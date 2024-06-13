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Giriş Tarihi: 13.6.2024 11:30

EURO 2024'te Süper Lig'den tanıdık isimler!

AA
EURO 2024’te Süper Lig’den tanıdık isimler!

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Süper Lig'in 9 takımından yabancı 13 futbolcu, 7 farklı ülkenin formasıyla boy gösterecek. EURO 2024'e en çok yabancı oyuncuyu 3'er isimle Fenerbahçe ve Gaziantep FK gönderdi. Süper Lig'den en fazla futbolcunun gittiği milli takım, 4 oyuncuyla Romanya oldu.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024), Trendyol Süper Lig kulüplerinde forma giyen yabancı 13 futbolcu mücadele edecek.

Fenerbahçe ve Gaziantep FK 3'er, Antalyaspor, Alanyaspor, Başakşehir, Beşiktaş, Konyaspor, Sivasspor ve Trabzonspor'dan 1'er oyuncu EURO 2024'te ülkelerinin aday kadrolarında yer aldı.

- FENERBAHÇE VE GAZİANTEP FK'DEN 3'ER İSİM

Süper Lig'den EURO 2024'te mücadele edecek ülkelere en fazla oyuncu gönderen takımlar, Fenerbahçe ve Gaziantep FK oldu.

Fenerbahçe ve Gaziantep FK'den 3'er futbolcu, EURO 2024'te ülkelerinin formasını giyecek.

Sarı-lacivertli ekipten Dominik Livakovic Hırvatistan, Dusan Tadic Sırbistan, Sebastian Szymanski de Polonya kadrosunda yer alacak.

Gaziantep FK'den ise Florin Nita, Deian Sorescu ve Denis Draguş, Romanya formasıyla şampiyonada mücadele edecek.

- EN FAZLA ROMANYA'YA

Süper Lig'den en fazla oyuncunun gittiği milli takım Romanya oldu.

Romanya'nın aday kadrosuna Süper Lig kulüplerinden 4 oyuncu davet edildi.

Gaziantep FK'den Nita, Sorescu ve Draguş ile Konyaspor'dan Alexandru Cicaldau, organizasyonda Romanya forması giyecek.

Romanya'da aday kadroda yer alması beklenen MKE Ankaragücü'nden Olimpiu Morutan ise sakatlığı nedeniyle şampiyonada forma giyemeyecek.

Romanya'yı 3 oyuncuyla Polonya, 2 oyuncuyla Arnavutluk ve 1'er futbolcuyla Hırvatistan, Sırbistan, Belçika ve Slovenya takip etti.

Süper Lig kulüplerinden EURO 2024'te forma giyecek yabancı futbolcular şunlar:

Futbolcu Kulübü Ülkesi
Dominik Livakovic Fenerbahçe Hırvatistan
Dusan Tadic Fenerbahçe Sırbistan
Sebastian Szymanski Fenerbahçe Polonya
Florin Nita Gaziantep Romanya
Deian Sorescu Gaziantep Romanya
Denis Draguş Gaziantep Romanya
Rey Manaj Sivasspor Arnavutluk
Ernest Muçi Beşiktaş Arnavutluk
Thomas Meunier Trabzonspor Belçika
Adam Buksa Antalyaspor Polonya
Krzysztof Piatek Başakşehir Polonya
Alexandru Cicaldau Konyaspor Romanya
Jure Balkovec Alanyaspor Slovenya

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EURO 2024'te Süper Lig'den tanıdık isimler!
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