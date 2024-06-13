EURO 2024’ün açılış maçında Almanya ile İskoçya karşılaşacak

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında organize edilecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılışı yarın yapılacak. Turnuvanın ilk maçında A Grubu'nda Almanya ile İskoçya, TSİ 22.00'de Münih'te bulunan Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek.

Turnuvayı organize eden Almanya, elemeleri oynamadan direkt gruplarda yer aldı. 2024 yılında 4 hazırlık maçı yapan Almanlar, 3 kez galip gelirken, 1 defa da berabere kaldı. Bu süreçte Fransa'yı 2-0, Hollanda'yı 2-1 ve Yunanistan'ı 2-1 yenen Almanya, Ukrayna ile de 0-0 berabere kaldı.

İskoçya ise elemelerde A Grubu'nda İspanya, Norveç, Gürcistan ve Güney Kıbrıs ile mücadele etti. Grubu 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 17 puanla ikinci sırada tamamlayan İskoçya, Avrupa Futbol Şampiyonası bileti aldı.

CLEMENT TURPİN DÜDÜK ÇALACAK

Almanya - İskoçya mücadelesini Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. Maçın 4. hakemi ise François Letexier olacak.

A Grubu'nun diğer müsabakasında cumartesi günü Macaristan ile İsviçre oynayacak.

