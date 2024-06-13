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Giriş Tarihi: 13.6.2024 10:34

EURO 2024'ün açılış maçında Almanya ile İskoçya karşılaşacak

İHA
EURO 2024’ün açılış maçında Almanya ile İskoçya karşılaşacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) açılış maçında ev sahibi Almanya, yarın Münih'te İskoçya ile mücadele edecek. A Grubu'nun diğer müsabakasında cumartesi günü Macaristan ile İsviçre oynayacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında organize edilecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılışı yarın yapılacak. Turnuvanın ilk maçında A Grubu'nda Almanya ile İskoçya, TSİ 22.00'de Münih'te bulunan Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek.

Turnuvayı organize eden Almanya, elemeleri oynamadan direkt gruplarda yer aldı. 2024 yılında 4 hazırlık maçı yapan Almanlar, 3 kez galip gelirken, 1 defa da berabere kaldı. Bu süreçte Fransa'yı 2-0, Hollanda'yı 2-1 ve Yunanistan'ı 2-1 yenen Almanya, Ukrayna ile de 0-0 berabere kaldı.
İskoçya ise elemelerde A Grubu'nda İspanya, Norveç, Gürcistan ve Güney Kıbrıs ile mücadele etti. Grubu 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 17 puanla ikinci sırada tamamlayan İskoçya, Avrupa Futbol Şampiyonası bileti aldı.

CLEMENT TURPİN DÜDÜK ÇALACAK

Almanya - İskoçya mücadelesini Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. Maçın 4. hakemi ise François Letexier olacak.

A Grubu'nun diğer müsabakasında cumartesi günü Macaristan ile İsviçre oynayacak.

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EURO 2024'ün açılış maçında Almanya ile İskoçya karşılaşacak
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