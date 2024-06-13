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Giriş Tarihi: 13.6.2024 15:55 Son Güncelleme: 13.6.2024 16:12

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a güldüren Ndombele cevabı!

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’a güldüren Ndombele cevabı!

Premier Lig ekibi Tottenham, sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Ndombele'nin sözleşmesini feshetti. Bir İngiliz taraftar, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın attığı tweete Ndombele ile yanıt verdi.

Premier Lig ekibi Tottenham, Galatasaray'da beklentilerin bir hayli altında kalan Fransız oyuncusu Tanguy Ndombele ile yollarını ayırmıştı. Sosyal medya platformu X'te, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, "Kendi paranızı harcamakta her zaman hükümetten daha iyi olacaksınız." paylaşımıyla İngilizlere mesaj verdi.

Bir İngiliz taraftar, Sunak'ın attığı bu tweete yönelik Ndombele ile yanıt verdi. Tottenham taraftarı olduğu ortaya çıkan kişi, Başbakan Sunak'ın paylaşımı alıntılayarak Fransız futbolcu Tanguy Ndombele üzerinden cevap verdi.

Tottenham taraftarı David Patrikarakos, Rishi Sunak'a, "Arkasında Ndombele yazan bir Tottenham formam var" cevabını verdi. Patrikarakos bu mesajıyla kendi parasını da harcarken doğru tercihlerde bulunmadığı ima etti ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a güldüren Ndombele cevabı!
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