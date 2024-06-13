İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’a güldüren Ndombele cevabı!

Bir İngiliz taraftar, Sunak'ın attığı bu tweete yönelik Ndombele ile yanıt verdi. Tottenham taraftarı olduğu ortaya çıkan kişi, Başbakan Sunak'ın paylaşımı alıntılayarak Fransız futbolcu Tanguy Ndombele üzerinden cevap verdi.

Tottenham taraftarı David Patrikarakos, Rishi Sunak'a, "Arkasında Ndombele yazan bir Tottenham formam var" cevabını verdi. Patrikarakos bu mesajıyla kendi parasını da harcarken doğru tercihlerde bulunmadığı ima etti ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.