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Giriş Tarihi: 13.6.2024 14:42

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Van Bronckhorst, Ryan Kent'i istedi

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Van Bronckhorst, Ryan Kent’i istedi

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğuna Giovanni Van Bronckhorst'u getirdi. Hollandalı çalıştırıcı, Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan eski öğrencisi Ryan Kent'i istedi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a Hollandalı hocası Giovanni Van Bronckhorst'tan transfer önerisi geldi. 49 yaşındaki çalıştırıcının İskoç ekibi Glasgow Rangers'da da birlikte çalıştığı ve şu anda Fenerbahçe'de forma giyen İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent'in transfer edilmesini istediği belirlendi.

Hollandalı çalıştırıcının yıldız oyuncu için "Takıma katkı sağlayabilecek bir oyuncu" ifadelerini kullanarak yönetime olumlu rapor verdiği ifade ediliyor. Bronckhorst'un talebi sonrası oyuncu için harekete geçen Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile temasa geçeceği de gelen haberler arasında... Fenerbahçe'nin de yollarını ayırmak istediği 27 yaşındaki oyuncunun Van Bronnckhorst faktörü nedeniyle Beşiktaş'a sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Bu sezon Fenerbahçe ile 18 maça çıkan Kent 1 gol, 2 asiste imza attı. Kent'in sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. (Takvim)

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Van Bronckhorst, Ryan Kent'i istedi
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