SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Yeni Kartal Gabriel Paulista: Hırslı ve Savaşçı

Beşiktaş'ın 2+1 yıllığına kadrosuna kattığı ve dün gece İstanbul'a getirdiği Gabriel Paulista'nın, sezon başına maliyeti imza parasıyla yaklaşık 3 milyon Euro'yu bulacak. Bonservisi elinde olan Brezilyalı yıldız, ilerleyen yaşına (33) rağmen mücadeleci yapısıyla Beşiktaş'ın savunmasına dinamizm getirecek.

İŞTE 5 MADDEDE PAULİSTA

1- Profesyonel kariyerine Vitória Guimaraes ile başladı. 2013'te Villarreal'in yolunu tuttu. 2014-15'in devre arasında 15 milyon Euro bonservisle Arsenal'a transfer oldu. 2.5 sezon Premier Lig'de forma terlettikten sonra Valencia'ya 11 milyon Euro bedelle gitti. Tam 6.5 yıl boyunca Valencia'da oynadı. Geçtiğimiz sezon devre arasında Beşiktaş istese de Atletico Madrid ile anlaştı.

2- Geride kalan sezonda 24 maçta 1896 dakika forma giydi. Kariyerinde 421 karşılaşmaya çıkan Paulista, 10 gol atarken, 6 da asist yaptı. 76 sarı kart, 9 kırmızı kart gördü.

3- Hızlı, agresif ve savaşçı kimliğiyle bilinen tecrübeli ismin 17 kez sağ bek oynadığı da oldu. Bire birlerde ve hava toplarındaki etkisiyle de öne çıkan Brezilyalı isim, denge değil hamle stoperi olarak görülüyor.

4- Sakatlık problemini sık yaşayan bir oyuncu değil. En son Ekim 2021'de sakatlandı ve 23 maç kaçırdı.



5- Kariyerinde 4 kez kupa sevinci yaşarken hiç lig şampiyonluğu göremedi. Arsenal ile 2 kez İngiltere Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası; Valencia ile de İspanya Kupası'nı kaldırdı.

WENGER: GERÇEK BİR SAVUNMACI

2015 yılında Paulista'yı Arsenal'e transfer eden efsane teknik direktör Arsene Wenger, tecrübeli futbolcu için şu ifadeleri kullanmıştı:

"İspanya'ya başka bir stoperi izlemek için gitmiştim. Elimdeki kasetlerin hepsini otelde izledim. Yanımdakilere 'O kim? Bu adamı getirin, almak istiyorum' dedim. Paulista tipik bir defans oyuncusu. İyi savunmak isteyen, gerçek bir savunmacı. Çok çalışkan bir oyuncu."