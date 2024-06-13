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Giriş Tarihi: 13.6.2024 11:21

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Coman'da engel büyük maliyet

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Coman’da engel büyük maliyet

Bayern Münih'in satış listesine koyduğu Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman isminin Fenerbahçe ile anılması taraftarlara büyük heyecan yaşatmıştı ancak oyuncunun maliyeti transferi zorlaştırdı.

Yıldız bir kanat oyuncusu almayı hedefleyen Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in formasını giyen Kingsley Coman olmuştu. 27 yaşındaki futbolcu için maliyet araştırması yapıldı.

Fakat Fransız oyuncunun 17 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle bu transferin gerçekleşme ihtimalinin bir hayli zor gözüktüğü belirtildi. Bu sezon Bayern Münih ile 27 maça çıkabilen yıldız futbolcu 5 gol, 3 asiste imza attı. Alman ekibiyle 2027'ye kadar kontratı bulunan Coman'a 50 milyon Euro değer biçiliyor. (Fanatik)

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Coman'da engel büyük maliyet
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