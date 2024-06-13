SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Rade Krunic, Arabistan’a gidiyor

Fenerbahçe'nin zorunlu olarak bonservisini aldığı Rade Krunic'le yollar ayrılıyor. Sarı-Lacivertliler'in geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Boşnak futbolcu, beklenen katkıyı veremedi. Milan'dan transfer edilen 30 yaşındaki oyuncu, sergilediği performansla taraftarın tepkisini çekti. Kanarya'da 12 Süper Lig maçında forma giyen Rade Krunic, bu karşılaşmalarda gol veya asist üretemedi.

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Sergilediği futbolla hayal kırıklığı yaratan Krunic, teknik direktör Jose Mourinho'nun da planları arasında yer almıyor. Gözden çıkarılan isimlerden biri olan tecrübeli oyuncuya yaz transfer döneminde veda edilecek. Geçen sezonun ikinci yarısında takıma gelen ancak beklentileri karşılayamayan Boşnak oyuncuya Suudi ekibi Al-Fayha talip oldu. Teknik direktör Vuk Rasovic'in listesinin üst sıralarında yer alan Krunic için Suudi ekibinin teklif yapacağı belirtildi. (Fotomaç)