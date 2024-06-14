Avrupa’da futbol bayramı başlıyor! Cristiano Ronaldo tarihe geçecek: İşte EURO 2024’ün öne çıkanları

Futbolseverlerin merakla beklediği Euro 2024 bugün Almanya'nın ev sahipliğinde başlıyor. 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında 10 farklı şehirde düzenlenecek olan turnuvanın açılışında A Grubu'nda Almanya bugün Münih'teki Allianz Arena'da saat 22.00'de İskoçya'yı konuk edecek.

24 takımın mücadele edeceği turnuvada toplamda 51 karşılaşma oynanacak. 31 gün sürecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024), 14 Temmuz'daki final maçıyla da sona erecek. F Grubu'nda bulunan A Milli Takımımız ise Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar ilk karşılaşmasını 18 Haziran Salı günü Gürcistan'a ile yapacak. 22 Haziran'da Portekiz, 26 Haziran'da Çekya maçları gruptaki diğer sınavlarımızı olacak.

İLK İKİ SIRA VE EN İYİ 4 ÜÇÜNCÜ TUR ATLAYACAK

24 takımın mücadele edeceği turunvada toplamda 51 karşılaşma oynanacak. 8 grupta 4 takımın yer aldığı ilk turda ilk iki sıradaki ülkelerin yanı sıra en iyi 4 grup üçüncüsü de bir üst tura yükselecek. 26 Haziran'da bitecek grup maçlarının ardından son 16 turu aşaması 29 Haziran'da başlayacak. 5-6 Temmuz'da çeyrek final, 9-10 Temmuz'da yarı final oynanırken final ise 14 Temmuz'da Berlin'de olacak.