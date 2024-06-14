Avrupa’da futbol bayramı başlıyor! Cristiano Ronaldo tarihe geçecek: İşte EURO 2024’ün öne çıkanları

Futbolseverlerin merakla beklediği Euro 2024 bugün Almanya'nın ev sahipliğinde başlıyor. 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında 10 farklı şehirde düzenlenecek olan turnuvanın açılışında A Grubu'nda Almanya bugün Münih'teki Allianz Arena'da saat 22.00'de İskoçya'yı konuk edecek.
24 takımın mücadele edeceği turnuvada toplamda 51 karşılaşma oynanacak. 31 gün sürecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024), 14 Temmuz'daki final maçıyla da sona erecek. F Grubu'nda bulunan A Milli Takımımız ise Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar ilk karşılaşmasını 18 Haziran Salı günü Gürcistan'a ile yapacak. 22 Haziran'da Portekiz, 26 Haziran'da Çekya maçları gruptaki diğer sınavlarımızı olacak.
İLK İKİ SIRA VE EN İYİ 4 ÜÇÜNCÜ TUR ATLAYACAK
24 takımın mücadele edeceği turunvada toplamda 51 karşılaşma oynanacak. 8 grupta 4 takımın yer aldığı ilk turda ilk iki sıradaki ülkelerin yanı sıra en iyi 4 grup üçüncüsü de bir üst tura yükselecek. 26 Haziran'da bitecek grup maçlarının ardından son 16 turu aşaması 29 Haziran'da başlayacak. 5-6 Temmuz'da çeyrek final, 9-10 Temmuz'da yarı final oynanırken final ise 14 Temmuz'da Berlin'de olacak.
İLK KEZ 3 YIL SONRA OYNANACAK
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenmişti. Finalde İngiltere'yi penaltılarla yenenen İtalya turnuvayı kazanırken organizasyon ilk kez 3 yıl sonra yapılmış olacak.
RONALDO TARİHE GEÇECEK
Turnuva tarihinin en çok maça çıkan ve en çok gol atan oyuncusu olan Cristiano Ronaldo, 6. kez sahaya çıkmayı bekliyor. 2004, 2008, 2012, 2016 ve 2020'deki turnuvalarda boy gösteren Portekizli yıldız 25 karşılaşmada rakip fileleri 14 kez havalandırdı. 39 yaşındaki oyuncu ayrıca 5 turnuvada da gol atan tek isim.
EN GENÇ İKİNCİ TAKIM TÜRKİYE
TÜRK Milli Takımı'nın yaş ortalaması 25.8 olarak hesaplandı. 25.3'lük ortalamaya sahip Çekya'nın ardından Ay-yıldızlılar en genç ikinci ülke durumunda. En yüksek ortalama ise 28.2 ile İskoçya'da.
KASAMIZ DOLDU: 324 MİLYON TL
Her ülke katılım bedeli olarak 9 milyon 250 bin Euro (324 milyon TL) alacak. Turnuvada galibiyet için 1 milyon Euro, beraberlik için 500 bin Euro verilecek. Son 16 turuna katılan takımlara 1.5 milyon Euro, çeyrek finale yükselen ülkelere 2.5 milyon Euro, yarı finale kalan ekiplere de 4 milyon Euro verilecek. Şampiyonayı kazanan ülke ayrıca 8 milyon Euro daha kazanacak.
SÜPER LİG'DEN 13 YABANCI
Süper Lig'de geçen sezon görev alan toplam 13 yabancı oyuncu farklı ülkelerin forması ile sahada olacak.
TURNUVADA ÖNE ÇIKANLAR
En fazla şampiyonluk: Almanya, İspanya (3)
En fazla finalist: Almanya (7)
En fazla katılım: Almanya (14)
En çok maç: Almanya (53)
En çok galibiyet: Almanya (27)
Üst üste kazanan: İspanya (2008- 2012)
En çok yenilen: Danimarka (17)
Bir turnuvada en golcü: Fransa-1984 (14 gol)
En çok süre alan oyuncu: C.Ronaldo (2 bin 153 dakika)
En genç oyuncu: K.Kozlowski- Polonya (17 yıl 246 gün)
En yaşlı oyuncu: Gabor Kiraly-Macaristan (40 yıl 86 gün)
3.8 MİLYAR GELİR BEKLENİYOR
Turnuva ile birlikte ev sahibi ülke Almanya'nın da ekonomisinin canlanması hedeflenirken Türk esnaf da hazırlıklarını yaptı. 1 aylık turnuva boyunca 3 milyon taraftarın ülkeye gelmesi bekleniyor. Almanya Perakendeciler Birliği, 31 gün sürecek organizasyonda ülkeye 3.8 milyar Euro'luk katkı bekliyor. Türk esnaflar da hazırlıklarını tamamlamış durumda. Bir çok işletme A Milli Takım'ın maçlarını da düşünerek dev ekranlar kurarken Türk restoranları döner, kebap, baklava gibi ürünlerin tanıtımını da yapacak.