Barış Alper Yılmaz için Sacha Boey taktiği! En az 20 milyon Euro...

Geçen sezon başında Sacha Boey için Burnley'den 12 milyon Euro'luk teklif alan Galatasaray pazarlığa bile oturmamış, İngilizlere olumsuz yanıt vermişti. Cimbom'un Boey'in Şampiyonlar Ligi'nde patlama yapma öngörüsü gerçekleşti ve Fransız sağ beke hayran kalan Bayern Münih, devre arasında 30 milyon Euro'ya transferi gerçekleştirdi.



EN AZ 20 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılılar, bu yaz aynı taktiği Barış Alper'de de izleyecek. Yönetim, 20 milyon Euro'nun üzerinde değer biçtiği Barış Alper için gelecek düşük tekliflerde masaya oturmayacak ve EURO 2024'te daha da değerlenmesini bekleyecek. Milli Takım Teknik direktörü Montella'nın vazgeçilmezi olan 24 yaşındaki futbolcuyu, Avrupa Şampiyonası'nda Almanya, İtalya, İngiltere ve İspanya'dan çok sayıda kulüp takip edecek.